Двоє військових підірвалися на Донбасі біля Шумів

У вівторок, 15 вересня, близько н.п. Шуми Донецької області підірвалися двоє військовослужбовців ЗСУ – полковник Олександр Апполонов і прессекретар однієї з бригад Віктор Залевський.

Як повідомляє пресцентр ООС, вибух трапився внаслідок детонації гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки.

"Обидва поранені доставлені до лікарні міста Торецьк, їхній стан – стабільний, задовільний. Апполонов та Залевський перебували в цьому районі з метою стандартної перевірки ситуації", – йдеться у повідомленні.

У штабі додали, что зараз триває повне розслідування цієї події та усіх її обставин.

"За інформацією, якою володіємо станом на цю хвилину, немає підтверджень того, що цей інцидент був не випадковим. Уся інформація була доведена до відома Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в повному обсязі", – додано в інформації.

Віктор Залевський Facebook / Віктор Залевський

Скріншот

Нагадаємо, що сьогодні, 15 вересня в районі н.п. Водяне Донецької області під час проведення інженерних робіт військовослужбовець зі складу ООС підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

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