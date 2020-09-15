Двоє військових підірвалися на Донбасі біля Шумів
У вівторок, 15 вересня, близько н.п. Шуми Донецької області підірвалися двоє військовослужбовців ЗСУ – полковник Олександр Апполонов і прессекретар однієї з бригад Віктор Залевський.
Як повідомляє пресцентр ООС, вибух трапився внаслідок детонації гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки.
"Обидва поранені доставлені до лікарні міста Торецьк, їхній стан – стабільний, задовільний. Апполонов та Залевський перебували в цьому районі з метою стандартної перевірки ситуації", – йдеться у повідомленні.
У штабі додали, что зараз триває повне розслідування цієї події та усіх її обставин.
"За інформацією, якою володіємо станом на цю хвилину, немає підтверджень того, що цей інцидент був не випадковим. Уся інформація була доведена до відома Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в повному обсязі", – додано в інформації.
Нагадаємо, що сьогодні, 15 вересня в районі н.п. Водяне Донецької області під час проведення інженерних робіт військовослужбовець зі складу ООС підірвався на невідомому вибуховому пристрої.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
9 вересня відбулося термінове засідання ТКГ, на якому українська сторона погодилася проінспектувати 10 вересня позицію біля н. п. Шуми під керівництвом ОБСЄ разом із представниками сторін конфлікту на Донбасі, зокрема з терористами "ДНР".
Після переговорів ватажок "ДНР" Денис Пушилін заявив, що скасував свій наказ про "знищення інженерних споруд Збройних сил України".
Зазначимо, що жодних порушень умов перемир'я з боку України на цій ділянці фронту не було. Цей факт підтвердила й ОБСЄ.
Втім, призначена спільна інспекція в районі села Шуми Донецької області 10 вересня не відбулася.
Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив про зрив Росією домовленостей про інспекцію та висування нових неприйнятних вимог.
Пізніше Офіс президента України офіційно заявив про зрив інспекції.
Журналіст Юрій Бутусов назвав причини та наслідки зриву інспекції на Донбасі.