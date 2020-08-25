Двоє українських військових підірвалися на Донбасі – штаб ООС

Борис Бондар Розслідування 15:30, 25.08.2020 Оновлено: 15:46, 25.08.2020

Під час пересування між взводними опорними пунктами двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення в результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої.

Про це повідомив штаб ООС в Facebook. Воїнів оперативно доставили до медичного закладу і надали кваліфіковану допомогу лікарів.

Стан їхнього здоров'я задовільний.

На місці події для з'ясування її причин і обставин працює керівний склад бригади і робоча група військової служби правопорядку ЗС України.

Двоє військових підірвалися в зоні ООС
(Facebook ООС)

Як повідомляв OBOZREVATEL, в зоні Операції Об'єднаних сил на Донбасі 13 серпня на невідомому вибуховому пристрої підірвалися воїни ЗСУ, які відхилилися від встановленого маршруту. В результаті один захисник загинув на місці, а ще один – отримав поранення.

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