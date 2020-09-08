Двоє українських військових підірвалися на Донбасі – ОТУ "Схід"

Марина Ліснічук Розслідування 14:16, 8.09.2020 Оновлено: 14:49, 8.09.2020

На Донеччині 8 вересня двоє військовослужбовців зі складу Об'єднаних сил отримали бойові травмування – вони підірвалися на ПМН-2.

На щастя, життю бійців нині ніщо не загрожує. Про це повідомило командування Оперативно-тактичного угруповання "Схід" на сторінці у Facebook.

"Обом воїнам оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувальних закладів. Стан їхнього здоров’я задовільний", – йдеться в повідомленні.

Військові додали, що на місці події в Донецькій області працюють керівний склад бригади, а також робоча група військової служби правопорядку Збройних сил України.

Деталі нещасного випадку з військовослужбовцями встановлюються.

Скриншот повідомлення.
Facebook Оперативно-тактичного угруповання "Схід"

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 вересня на Донбасі загинуло двоє військових зі складу Об’єднаних сил – вони підірвалися на вибуховому пристрої на мінному полі противника.

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