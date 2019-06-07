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/Розслідування

Двоє убитих, 11 постраждалих: ЗСУ понесли страшні втрати на Донбасі

2.5тЧитати матеріал російською

З початку доби, 7 червня, в зоні проведення ООС на Донбасі загинули двоє бійців ЗСУ.

Як сказано на сторінці прес-центру штабу Операції в Facebook, в результаті обстрілів "Л/ДНР" ще четверо українських військовослужбовців були поранені і сім отримали бойові травми. Ще вранці було відомо про двох загиблих і 9 постраждалих.

"На обстріл з боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються", - відзначили в штабі, додавши, що всього з початку доби окупанти 12 разів порушили режим тиші.

Терористи застосували заборонені Мінськими угодами артилерійські системи калібру 122 мм і міномети калібру 120 мм, а також озброєння бойових машин піхоти, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

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Опубліковані фото та імена бійців ЗСУ, що потрапили в полон на Донбасі

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник зробив вісім обстрілів позицій Об'єднаних сил, з них:

  • тричі на районі села Павлопіль, у напрямку населеного пункту Українське - з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів;

  • двічі в районі населеного пункту Новогригорівка, у напрямку населеного пункту Майорове - з великокаліберних кулеметів і станкових протитанкових гранатометів;

  • поблизу Мар'їнки, з боку напрямку населеного пункту Трудовське - зі стрілецької зброї;

  • в районі населеного пункту Гнутове, у напрямку населеного пункту Верхньошироківське

    - зі стрілецької зброї;

  • в районі населеного пункту Водяне, у напрямку Азова - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив чотири обстріли позицій Об'єднаних сил:

  • в районі населеного пункту Новолуганське у напрямку населеного пункту Калінінське з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 120 мм;

  • поблизу села Зайцеве у напрямку населеного пункту Гольмовский зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

  • Двічі поблизу населеного пункту Травнене - з озброєння БМП, АГС, СПГ, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї у напрямку населеного пункту Гольмовский.

Двоє убитих, 11 постраждалих: ЗСУ понесли страшні втрати на Донбасі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Пигин Макс
Пигин Макс
Хорошее завершение рабочей недели.
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Иванов Петр
Иванов Петр
А как грозили, как пыхтели:- "Отомстим за побратимов".
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
помилуй Отче души грешные убиенных Твоих
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