Двері затиснули голову: в Сумах ліфт вбив немовля на очах у дідуся

У середу, 2 січня, в Сумах у результаті НП із ліфтом загинуло 3-місячне немовля.

Як передає міський сайт 0542.ua, трагедія сталася після повернення дідуся дитини з прогулянки. Коли він виходив на 9-му поверсі з коляскою, ліфт раптово обірвався.

ТСН уточнила, що чоловікові вдалося вихопити немовля, проте двері ліфта затиснули голову дитини разом із руками дідуся. Медикам, що прибули на місце НП, не вдалося врятувати малюка.

З'ясуванням причини НП із ліфтом займаються правоохоронці, підйомник поки вимкнули. За словами сусідів, немовля було першою дитиною в молодої сім'ї, яка лише нещодавно переїхала в нову квартиру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно схожа НП сталася в Києві. Коляску з 2-місячним немовлям затиснуло та розчавило об стелю, коли няня виходила з ліфта.