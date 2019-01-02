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Двері затиснули голову: в Сумах ліфт вбив немовля на очах у дідуся

5.5тЧитати матеріал російською

У середу, 2 січня, в Сумах у результаті НП із ліфтом загинуло 3-місячне немовля.

Як передає міський сайт 0542.ua, трагедія сталася після повернення дідуся дитини з прогулянки. Коли він виходив на 9-му поверсі з коляскою, ліфт раптово обірвався.

ТСН уточнила, що чоловікові вдалося вихопити немовля, проте двері ліфта затиснули голову дитини разом із руками дідуся. Медикам, що прибули на місце НП, не вдалося врятувати малюка.

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З'ясуванням причини НП із ліфтом займаються правоохоронці, підйомник поки вимкнули. За словами сусідів, немовля було першою дитиною в молодої сім'ї, яка лише нещодавно переїхала в нову квартиру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно схожа НП сталася в Києві. Коляску з 2-місячним немовлям затиснуло та розчавило об стелю, коли няня виходила з ліфта.

Місце
УкраїнаСуми
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Ещё на одного фашиста меньше. Баба ещё родит
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Маленький Иппу Лохлов
Маленький Иппу Лохлов
Да, страшно начинается 2019-год для россиян и украинцев: страшные несчастные случаи, зверские убийства, массовые смертельные ДТП
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