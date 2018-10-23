''Піде у президенти'': розкриті плани затриманого екс-чоловіка Подкопаєвої

Кум президента РФ та лідер політичного руху "Український вибір" Віктор Медведчук може презентувати обвинувачуваного у державній зраді бізнесмена та волонтера Тимофія Нагорного як єдину альтернативу на президентських виборах-2019 в Україні, розваливши справу бізнесмена.

У коментарі OBOZREVATEL журналіст та друг обвинуваченого бізнесмена Роман Реведжук повідомив, що був шокований доказами СБУ проти Нагорного, однак не сумнівається у беззаперечності цих матеріалів.

"В СБУ кажуть, що відео — це частина з тої кількості матеріалів, якою вони володіють. Просто з поваги до його волонтерської діяльності не хотіли всього публікувати, через те, що по-перше, це займе досить багато часу, а по-друге, вони вже не хочуть геть розчаровувати тих людей, які долучалися до його акцій, і я був одним із них. Чесно кажучи, я шокований інформацією, яку побачив", — сказав він, додавши, що "ті факти, які показала СБУ, беззаперечні".

Журналіст розповідає, що за понад 5 років знайомства з Нагорним він не бачив у нього проросійських поглядів, та все ж у нього була досить специфічна політична позиція.

"У нього специфічна позиція, він політично нестабільний, інколи з критики він переходив на якусь іншу необгрунтовану позицію. Треба врахувати, що він з Донбасу, там для людей іде досить специфічне подання інформації. Та разом з тим він говорить конкретні речі, чи він говорив це для того, щоб отримати кошти чи переконати, я не можу сказати", — розповів він.

Журналіст Роман Реведжук та бізнесмен Тимофій Нагорний Фото: Facebook Реведжука

Що стосується заяв СБУ про створення Нагорним політичної партії, яка б просувала інтереси Росії в українському парламенті, Реведжук згадує, що після першого року знайомства з Нагорним він зрозумів, що у бізнесмена є президентські амбіції, проте в нього не було шансів виграти вибори.

Однак, за словами журналіста, до процесу долучилися деякі політичні групи, які можуть презентувати Нагорного як найкращу альтернативу до президентських виборів-2019 в Україні.

"Останнім часом у суспільстві багато говорять про альтернативного лідера. З тих політичних аспектів та тих політичних осіб, що долучилися зараз до цієї справи, я думаю, що Нагорним якраз можуть скористатися. Ми розуміємо, що Медведчук сам балотуватися на вибори не буде. Відповідно він може запропонувати нам кандидата, і чому б не скористатися цією ситуацією та запропонувати нам Нагорного, як нового кандидата, який ніколи не був у політиці, який всю дорогу займався волонтерством та громадською діяльністю", — каже він.

Як пояснює Реведжук, у справі Нагорного спрацює такий собі "феномен Медведчука", адже у політика достатньо своїх агентів, зокрема і в силових структурах, завдяки чому справу просто розвалять, а Нагорного виставлять у статусі політично переслідуваного.

"Я назву це відкриттям дверей у політичний світ. Я гадаю, що Нагорний вже сам не грає, зараз йому змінили міру запобіжного заходу і заарештували на місяць, і якщо далі ця ситуація буде роздмухуватися, то вже буде очевидним, що грає не Нагорний, бо після таких обвинувачень вийти самотужки з державним адвокатським захистом практично неможливо. Тому тут спрацюють вищі сили, і "феномен Медведчука" відіграє свою роль у цьому", — вважає Реведжук.

"Його амбіції просто затьмарили йому розум, і затягнули його вглиб. І немає різниці, який це бік, чи це ворог, чи не ворог, чи це партнер, найважливішим аспектом для нього стали гроші", — додав друг обвинувачуваного бізнесмена.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Служба безпеки України оприлюднила відео, на якому підозрюваний у державній зраді бізнесмен Тимофій Нагорний розповідає про свої зв'язки з РФ.