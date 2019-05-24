Два "золотих" Mercedes за 10 млн: главу ДУС спіймали на корупційній схемі

Керівник Державного управління справами Іван Куцик попався на придбанні двох автомобілів за захмарною ціною у свого кума, автомагната й екс-нардепа Таріела Васадзе.

Так, НАБУ почало розслідування за фактом закупівлі машин Mercedes-Benz V-Class V 250d загальною вартістю 10,02 млн грн, передає "Антикор" із посиланням на дані в системі "Прозорро".

При цьому, повідомляється, що автомобілі придбали за переговорною процедурою, оскільки "Автомобільний Дім Україна Мерседес-Бенц", що належить Васадзе, був єдиним учасником тендеру.

Mercedes-Benz V-Class V 250d Auto Mart

Уточнюється, що перший автомобіль повинен мати оббивку салону з ексклюзивної чорної шкіри, систему кондиціонування сидінь водія і переднього пасажира тощо. Другий, крім цього, – задню частину салону з перегородкою, холодильний відсік, відкидні столики і ТБ-тюнер.

Примітно, що крім цих двох машин, ДУС оголошували ще один тендер – на закупівлю броньованих Mercedes-Benz загальною вартістю 42,42 млн грн. Однак закупівлю скасували через подачу для участі в торгах менше двох пропозицій.

Іван Куцик novynarnia.com

Таріел Васадзе Цензор.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Васадзе запідозрили в масштабній схемі заробітку на "євробляхах".

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