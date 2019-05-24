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/Розслідування

Два "золотих" Mercedes за 10 млн: главу ДУС спіймали на корупційній схемі

4.5тЧитати матеріал російською

Керівник Державного управління справами Іван Куцик попався на придбанні двох автомобілів за захмарною ціною у свого кума, автомагната й екс-нардепа Таріела Васадзе.

Так, НАБУ почало розслідування за фактом закупівлі машин Mercedes-Benz V-Class V 250d загальною вартістю 10,02 млн грн, передає "Антикор" із посиланням на дані в системі "Прозорро".

При цьому, повідомляється, що автомобілі придбали за переговорною процедурою, оскільки "Автомобільний Дім Україна Мерседес-Бенц", що належить Васадзе, був єдиним учасником тендеру.

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Mercedes-Benz V-Class V 250d

Mercedes-Benz V-Class V 250d

Auto Mart

Уточнюється, що перший автомобіль повинен мати оббивку салону з ексклюзивної чорної шкіри, систему кондиціонування сидінь водія і переднього пасажира тощо. Другий, крім цього, – задню частину салону з перегородкою, холодильний відсік, відкидні столики і ТБ-тюнер.

Примітно, що крім цих двох машин, ДУС оголошували ще один тендер – на закупівлю броньованих Mercedes-Benz загальною вартістю 42,42 млн грн. Однак закупівлю скасували через подачу для участі в торгах менше двох пропозицій.

Іван Куцик

Іван Куцик

novynarnia.com

Таріел Васадзе

Таріел Васадзе

Цензор.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Васадзе запідозрили в масштабній схемі заробітку на "євробляхах".

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Таріел Васадзе
Місце
Україна
Тег
НАБУ
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
при пенсии в 1600 грн ,примерно минимальной..а у большинства чуть больше двух т.грн..
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Сначала надо арестовывать таких куцыков, а потом уже разбираться, что и к чему.
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Решетников Александр
Решетников Александр
200 т. баксов за минивэн! Пецемрази спрашивают куда торопится Зеленский?
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