Два "золотих" Mercedes за 10 млн: главу ДУС спіймали на корупційній схемі

Керівник Державного управління справами Іван Куцик попався на придбанні двох автомобілів за захмарною ціною у свого кума, автомагната й екс-нардепа Таріела Васадзе.
Так, НАБУ почало розслідування за фактом закупівлі машин Mercedes-Benz V-Class V 250d загальною вартістю 10,02 млн грн, передає "Антикор" із посиланням на дані в системі "Прозорро".
При цьому, повідомляється, що автомобілі придбали за переговорною процедурою, оскільки "Автомобільний Дім Україна Мерседес-Бенц", що належить Васадзе, був єдиним учасником тендеру.
Mercedes-Benz V-Class V 250d
Auto Mart
Уточнюється, що перший автомобіль повинен мати оббивку салону з ексклюзивної чорної шкіри, систему кондиціонування сидінь водія і переднього пасажира тощо. Другий, крім цього, – задню частину салону з перегородкою, холодильний відсік, відкидні столики і ТБ-тюнер.
Примітно, що крім цих двох машин, ДУС оголошували ще один тендер – на закупівлю броньованих Mercedes-Benz загальною вартістю 42,42 млн грн. Однак закупівлю скасували через подачу для участі в торгах менше двох пропозицій.
Іван Куцик
novynarnia.com
Таріел Васадзе
Цензор.net
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Васадзе запідозрили в масштабній схемі заробітку на "євробляхах".
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