"Два позови і кримінальна справа": Ситник розповів про зв'язок із Манафортом

Директор антикорупційного бюро Артем Ситник розповів, що на нього завели кримінальну справу через втручання у вибори президента США в 2016 році.

Таку заяву він зробив на брифінгу 10 серпня, прокоментувавши розслідування щодо екс-керівника передвиборної компанії Дональда Трампа Пола Манафорта. Про це повідомляє "Українська правда".

"Коли з’явилися матеріали "амбарної книги", де фігурувало це прізвище. В подальшому було дуже багато запитів зі ЗМІ і детектив, який розслідував цю справу, дав дозвіл на підтвердження, що це прізвище фігурує. Наслідком цього, особисто для мене, було два позови і кримінальна справа про втручання у вибори президента США", - розповів Ситник.

Він зазначив, що пріоритетом для НАБУ у цій справі були діючі українські чиновники, які підслідні бюро, а не Манафорт. В основному у справі фігурували прізвища екс-чиновників.

Артем Ситник comments.ua

"Та інформація, яку опублікували зараз, ми про неї раніше не знали, вона свіжа і ми її опрацьовуємо", - зазначив директор НАБУ з приводу свідчень щодо справи Манафорта.

Матеріали щодо політтехнолога й українських чиновників передали до департаменту начальника слідчого управління Генеральної прокуратури Сергія Горбатюка.

"Детективів НАБУ, які розслідували справу, включили в групу слідчої генеральної прокуратури і зараз там проводять розслідування", - додав Ситник.

За його словами, напрацювання детективів реалізували, і певним особам було оголошено про підозру. Ситник не знає про просування його справи щодо втручання у вибори президента США.

Нагадаємо, що у жовтні 2017 року Манафорта звинуватили у відмиванні грошей і відсутності реєстрації іноземного агента під час занять лобістською діяльністю в інтересах іноземного уряду.

Йому інкримінували відмивання грошей, несплату податків за роботу з лобіювання, зокрема інтересів "Партії регіонів" екс-президента України Віктора Януковича. 30 жовтня він здався Федеральному бюро розслідувань.

Потім з'явилися нові звинувачення в рамках розслідування можливого втручання Росії в американські вибори. 15 червня суд змінив запобіжний захід Манафорту з домашнього арешту на утримання під вартою. А 22 серпня його визнали винним за 8 пунктами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді 2017 року стало відомо, що на Ситника також заведено кримінальну справу через розголошення деталей кримінальних проваджень. Однак пізніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що директор НАБУ є лише підозрюваним.

Крім того, його звинуватили в махінаціях із нерухомістю в Києві. 21 серпня стало відомо, що Ситнику готують нову підозру.