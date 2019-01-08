Два місяці чіплявся за життя: Полтава повстала через 14-річну жертву ''мажорного ДТП''

В Україні тривають аварії за участю мажорів. Цього разу жертвою ДТП став 14-річний школяр Артем Левченко. У листопаді минулого року підлітка в Полтаві збила бізнес-леді на Mercedes. 7 січня хлопець помер у лікарні.

Про смерть Артема повідомила в Facebook його мама Наталія Левченко. На свій сторінці жінка попросила у громадськості підтримки в залученні до відповідальності винного в ДТП.

Аварія, яка забрала життя Артема, сталася в центрі міста на пішохідному переході. В результаті школяр отримав перелом основи черепа і був доставлений до лікарні, де лікарі робили все можливе, щоб його врятувати. Однак отримані в ДТП травми виявилися несумісними з життям.

У ДТП з позашляховиком загинув 14-річний Артем Левченко

Як стало відомо, за кермом позашляховика Mercedes перебувала 34-річна Наталія Саєнко – власниця ресторанного бізнесу в Полтаві, повідомляє ТСН.

Намагалися зам'яти?

Із самого початку ДТП відбувалися дивні речі. Так, родичі постраждалого розповідали журналістам, що в день, коли сталася аварія, на ділянці не працювали камери зовнішнього спостереження.

Також зазначалося, що поки медики надавали першу допомогу потерпілому підлітку, чоловік водійки на очах у патрульних зняв з авто номери і забрав відеореєстратор.

Пізніше Саєнко написала в Facebook, що експертиза проллє світло на те, чи було втручання в роботу відеореєстратора автомобіля чи ні.

Наталя Саєнко

Наталія Саєнко

За даними журналістів, Наталія Саєнко не вперше вчиняє ДТП. У 2016 році Полтавський суд зобов'язав жінку заплатити 3,5 тис. грн штрафу за нетверезе водіння автомобіля.

Загрожує до 8 років

Начальник прес-служби ГУНП в Полтавській області Юрій Сулаєв повідомив OBOZREVATEL, що в зв'язку зі смертю дитини розслідування триває за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція передбачає до восьми років в'язниці.

"Призначено ряд експертиз, опитано свідків, проводяться слідчі дії. Вилучений відеореєстратор також направлений на експертне дослідження. Вирішується питання про оголошення підозри фігуранту ДТП", – розповів він.

Перекривали дорогу

Вдень 8 січня місцеві жителі, які прийшли вшанувати пам'ять Артема, перекрили вулицю, де трапилось ДТП. Люди вимагали, щоб з ними зустрівся начальник обласної поліції Андрій Замахіна і розповів про хід слідства у цій кримінальній справі. Замість Замахіна приїхав керівник слідчого управління області Василь Лялін. Він пообіцяв, що справа не сьогодні-завтра буде передано в обласну прокуратуру. Однак, за його словами, підозра ще нікому не вручали, повідомили "Факти".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про резонансне ДТП на вул. Сумській у Харкові в жовтні 2017 р. Тоді позашляховик Lexus, за кермом якого була Альона Зайцева, на смерть збив шістьох людей. Незважаючи на те, що з моменту ДТП пройшло більше року, суди досі тривають.