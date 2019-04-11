Двоє копів з Росії попросилися до Україні: що трапилося

Двоє громадян Росії звернулися з проханням надати політичний притулок в Україні у пункті пропуску Гоптівка (Харківська область).

Як повідомила прес-служба Держприкордонслужби, росіяни є чинними працівниками органів внутрішніх справ РФ, яких переслідують у Росії за принципову позицію щодо протидії злочинності.

"Причиною, що спонукала їх просити політичного притулку в Україні, стало переховування від переслідування у зв'язку з їхньою службовою діяльністю", — йдеться у повідомленні.

Росіяни пояснили, що особи, які потрапили до їхнього поля зору, є членами злочинного угруповання, що займається розповсюдженням наркотичних речовин, з чіткою і розгалуженою системою зв'язків серед чиновників різного рівня у владних структурах Росії.

За словами громадян РФ, вони стали жертвами переслідування впливових людей через те, що намагалися протидіяти поширенню наркотиків в аптеках на ділянці своєї відповідальності. Вони також стверджують, що стосовно них на території РФ внутрішньою безпекою МВС РФ сфабрикована і розслідується Слідчим Комітетом замовна кримінальна справа.

"Не сподіваючись на справедливе розслідування у зв'язку із замовленням "згори" вони вирішили втекти з РФ до України. Росіяни також зазначили — друзі повідомили їм, що існує реальна загроза їхній волі, здоров'ю і навіть життю", — йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше притулку в Україні попросила росіянка з трьома дітьми.

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