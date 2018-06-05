"Дуже втомлені очі": яким був останній день із життя Кантера

За день до своєї смерті режисер Леонід Кантер працював над сценарієм нового документального фільму і перебував у нормальному настрої.

Колега загиблого Світлана Ліщинська зазначила, що Кантер був повністю сконцентрований на роботі, пише Gazeta.ua.

"У понеділок у нас була зустріч за сценарієм, яка тривала близько п'яти годин. Леонід був повністю занурений у плани і зйомки. У нього був рівний настрій. Я тільки звернула увагу на його дуже втомлені очі", - розповіла Ліщинська.

Жінка також зазначила, що незадовго до трагедії Кантер висловлював досить оптимістичний настрій.

"Можна подорожувати, не маючи особливо багато грошей. Просто потрібно бути відкритим для людей. Знаєш, люди шукають щастя всюди. А насправді - воно всередині кожного з нас", - переказала слова загиблого Ліщинська.

Крім того, тележурналістка Олеся Анастасьєва повідомила, що Кантер писав їй 31 травня та висловив бажання прийти на її програму.

Нагадаємо, що поліція підтвердила, що однією з версій смерті режисера є самогубство. Біля його тіла знайшли передсмертну записку і зброю, з якої він застрелився.

Як писав OBOZREVATEL, українці сумують через смерть талановитого режисера.