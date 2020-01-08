"Дуже сексуальна": Никитюк викликала ажіотаж різдвяним фото

Українська телеведуча Леся Нікітюк викликала ажіотаж в мережі різдвяним фото.

У Instagram дівчина привітала підписників з Різдвом, опублікувавши фото, на якому вона позувала в досить скромному образі: чорних легінсах і гольфі.

Однак користувачі мережі все одно закидали Нікітюк компліментами, високо оцінивши її зовнішній вигляд.

Леся Никитюк Instagram

"От красуня, дуже сексуальна", "Красива дівчина", "Богиня", "Красуня", "Шикарно виглядаєте", "Супер", "Просто шикарна", – пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Никитюк експериментувала із зовнішністю, проте не в реальному світі. Зокрема, вона спробувала нову програму на телефоні, збільшивши груди, зменшивши талію.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!