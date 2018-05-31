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"Дуже хвора людина": екс-колега розповіла про організатора замаху на Бабченка

4.2тЧитати новину російською

Колишні колеги Бориса Германа, якого підозрюють в організації замаху на журналіста Аркадія Бабченка, не вірять в його провину.

Про це OBOZREVATEL розповіла екс-співробітниця заводу "Шмайсер", виконавчим директором якого є Герман.

"Коли я там працювала, то він був співзасновником цього підприємства. Вчора побачили це відео: як його затримують, були в шоці. Ми не віримо, що він на таке здатний. Це літня і дуже хвора людина. Він на інсуліні, він ледве ходить, ви ж бачили, він навіть не пручається. Що я можу сказати? Шкода", - розповіла колишня співробітниця підприємства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, про нібито вбивство Бабченко стало відомо вночі 29 травня.

Повідомлялося, що в нього стріляли, після чого він "помер" в кареті "швидкої допомоги". Інформацію "підтвердили" в поліції, яка опублікувала "фоторобот" передбачуваного вбивці.

30 травня на брифінгу в Києві глава СБУ Василь Грицак повідомив, що все це було інсценуванням і мова йде про спецоперацію СБУ по затриманню замовника вбивства журналіста.

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "Обозреватель".

Теми
ЕксклюзивЗамах на вбивство Аркадія Бабченка
Особа
Аркадій Бабченко
Місце
Україна
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