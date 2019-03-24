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"Дуже хвилювався": офіцер ЗСУ показав нового мертвого терориста "ДНР"

2.3тЧитати матеріал російською

У мережі з'явилося фото ще одного вбитого терориста на Донбасі – Геннадія Зубенка (позивний "Рудий").

Знімок показав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). У той же час про загибель бойовика в мережі також повідомляють його "побратими".

Зокрема, зазначено, що "Рудий" був ліквідований ще 6 лютого 2019 року, однак відомо про його смерть стало тільки зараз.

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Геннадія Зубенко (позивний "Рудий")

Геннадія Зубенко (позивний "Рудий")

Чоловік родом із Красного Лиману (Донецька область). Терористи стверджують, що Зубенко "дуже хвилювався" за сім'ю, яка зараз проживає там.

"Дуже хвилювався": офіцер ЗСУ показав нового мертвого терориста "ДНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL, рані українські військові знищили кулеметну позицію терористів на Донбасі. У мережі з'явилося відео події.

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Теми
Російсько-український конфліктВійна на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Кандаков Андрей
Кандаков Андрей
Обосреватель и тебе подобные шавки, а по чему вы называете жителей востока Украины, не согласных с вашей новой ублюдочной властью, террористами? Назовите хоть один террористический акт, который они устроили. Ни одного, в отличии от Украины. Так что террористы это вы. И вы в очередной раз радостно показали убитого украинца, который родился на Украине, жил на своей земле и был убит украинцами. Вы убили очередного своего соотечественника. Он, как и все остальные убитые вами не русский солдат, не "оккупант", он ваш соотечественник, как и все остальные убитые жители Донбасса, фото которых вы так любите публиковать. Где же та армия России, с которой вы там воюете вот уже пятый год? Чему вы радуетесь? Вы же стервятники, слетающиеся на мертвечину.
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Я не вижу фото убитого.Теперь о "террористе":Уголовно-процессуальный кодекс Украины Статья 17 1. Лицо считается невиновным в совершении уголовного преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, и установлена ​​обвинительным приговором суда, вступившим в законную силу. Суда над этим человеком не было, след. вы пропагандоны
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