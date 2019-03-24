"Дуже хвилювався": офіцер ЗСУ показав нового мертвого терориста "ДНР"

У мережі з'явилося фото ще одного вбитого терориста на Донбасі – Геннадія Зубенка (позивний "Рудий").

Знімок показав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц). У той же час про загибель бойовика в мережі також повідомляють його "побратими".

Зокрема, зазначено, що "Рудий" був ліквідований ще 6 лютого 2019 року, однак відомо про його смерть стало тільки зараз.

Геннадія Зубенко (позивний "Рудий")

Чоловік родом із Красного Лиману (Донецька область). Терористи стверджують, що Зубенко "дуже хвилювався" за сім'ю, яка зараз проживає там.

Як повідомляв OBOZREVATEL, рані українські військові знищили кулеметну позицію терористів на Донбасі. У мережі з'явилося відео події.

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