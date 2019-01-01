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''Дурість Путіна до цього веде'': Росії напророкували розпад через Крим

13.5тЧитати матеріал російською

Деоккупація Криму може бути здійснена ціною розпаду Російської Федерації.

Таку заяву зробив народний депутат від фракції Блоку Петра Порошенка, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає "Укрінформ". Він зазначив, що наступним кроком для українців має бути створення платформи для повернення півострова на базі Будапештського меморандуму.

У разі введення проти РФ відчутних санкцій, на думку Джемілєва, Путін може здатися, проте сподіватися на це не доводиться.

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Мустафа Джемілєв

Мустафа Джемілєв

slovoidilo.ua

"Я не раз говорив, звертаючись до західних лідерів: якби на окупацію території Грузії свого часу відреагували хоча б так, як на окупацію Криму, може, окупації Криму і не сталося б", — сказав нардеп.

"Я не виключаю, що півострів може бути деокупувати ціною розпаду Росії. Такі дурощі, як робить Путін, до цього ведуть", — підкреслив він.

Як писав OBOZREVATEL, жителі Криму і Донбасу розчарувалися в ''русскому мірє''. Так, волонтер Київського військового госпіталю Наталія Юсупова розповіла, що на окупованих територіях "дуже багато людей змінили свою думку".

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
анексія КримуРосійсько-український конфлікт
Особа
Мустафа Джемілєв
Місце
Україна
Теги
РосіяКрим
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А народ Крыма последовал призыву чубарова 31-го, отмечать пошли по московскому или по киевскому времени? Ответ все знают. Если крымчане поддерживают Россию, то как она могла аннексировать Крым?!
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Круглов Александр
Круглов Александр
Джамилька совсем из ума выжил
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Makc Махов
Makc Махов
Круглов Александр, фюрер Хуйлопутин Владимир Владимирович, ебанутый! Так что не по адресу! 🖕🏿🖕🏼🇷🇺😁😀😜🖕
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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Makc Махов
Makc Махов
Круглов Александр, ждите кацапье, ждите! Может ждун вырастет! 🖕🏿🖕🏼🇷🇺🇷🇺😀😀😜🖕
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Круглов Александр
Круглов Александр
Кожедуб Руслан, ждем воссоединения с Россией всех русских земель, входивших в Империю в 1914 году!
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