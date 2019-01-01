''Дурість Путіна до цього веде'': Росії напророкували розпад через Крим

Деоккупація Криму може бути здійснена ціною розпаду Російської Федерації.

Таку заяву зробив народний депутат від фракції Блоку Петра Порошенка, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає "Укрінформ". Він зазначив, що наступним кроком для українців має бути створення платформи для повернення півострова на базі Будапештського меморандуму.

У разі введення проти РФ відчутних санкцій, на думку Джемілєва, Путін може здатися, проте сподіватися на це не доводиться.

Мустафа Джемілєв slovoidilo.ua

"Я не раз говорив, звертаючись до західних лідерів: якби на окупацію території Грузії свого часу відреагували хоча б так, як на окупацію Криму, може, окупації Криму і не сталося б", — сказав нардеп.

"Я не виключаю, що півострів може бути деокупувати ціною розпаду Росії. Такі дурощі, як робить Путін, до цього ведуть", — підкреслив він.

Як писав OBOZREVATEL, жителі Криму і Донбасу розчарувалися в ''русскому мірє''. Так, волонтер Київського військового госпіталю Наталія Юсупова розповіла, що на окупованих територіях "дуже багато людей змінили свою думку".