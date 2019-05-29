"Дурбелику, танцюй краще!" У Житомирі розгорівся скандал через побиття дітей

У Житомирі керівник "Народного художнього колективу" ансамблю танцю "Посмішка" Тетяна Лопарева вдарила 8-річну дівчинку під час репетиції.

Про непедагогічні прийоми викладання хореографії повідомив батько учасниці ансамблю, пише Житомир.info.

"Інцидент трапився 24 травня під час репетиції концерту, який відбудеться 30 травня. Я забирав дитину після заняття: донька, яка завжди з радістю ходила на танці, цього разу була в сльозах. Коли я запитав, що сталося, вона розповіла про ляпас, який отримала від Тетяни Миколаївни. Удар по щоці педагог прокоментувала ще й образою: "Дурбелику, танцюй краще!" — розповів Іван.

Батько дівчинки звернувся до вчительки, однак вона звинувачення відкинула й зазначила, що дитина все неправильно зрозуміла, мовляв, це танці, можливо, вона й зачепила її, але ненароком.

За словами Івана, від доньки він також дізнався про те, що тиждень тому педагог вдарила ще одну маленьку учасницю колективу.

Житомир.info зв'язався з батьком цієї дівчинки. За його словами, дитина не одразу розповіла батькам про те, що трапилося, а тільки навідріз відмовилася ходити на заняття з танців.

"Ми з дружиною почали розпитувати доньку, і вона зізналася, що викладачка брала її за лікті й била по обличчю її ж руками. На заняття ми, звичайно, дитину більше не поведемо. А сьогодні написали скаргу в департамент освіти Житомирської міської ради", — повідомив батько 7-річної учасниці ансамблю Роман.

Лопарева також прокоментувала ситуацію, що склалася.

"Я не можу зрозуміти, в чому справа. Мені шкода, що батьки так чинять замість того, щоб бути вдячними, що їхніх дітей вчать прекрасному. Так, це не малювання, грає музика, і треба швидко повернутися, можливо, десь, коли допомагала повернутися в ритм, зачепила дитину, торкнулася. Але були присутні інші діти, педагоги. Те, що я когось била, це наклеп, брехня. Мені дуже неприємно. Якщо батьки будуть мене звинувачувати, я звертатимуся до суду. Прикро, що люди хочуть по-іншому викласти факти", — заявила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в одному з сіл на Житомирщини батьки вбили свою маленьку доньку, вони спалили її.

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