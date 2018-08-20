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Думав, петарди: з'явилися невтішні дані про потерпілого в Харкові

1.4тЧитати новину російською

Співробітник КП "Муніципальна охорона", поранений невідомим, який влаштував стрілянину біля Харківської міськради, у дуже важкому стані.

Про це повідомив директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Йому здалося, що на вулиці хтось кидає петарди, і він вийшов з будівлі. Нападник вистрілив у нього і вцілив два рази. Зараз охоронець знаходиться у дуже важкому стані", - розповів він.

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За його словами, ніяких документів у нападника при собі не було. Інформації про те, чого він хотів, теж немає.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі з'явилося відео початку перестрілки біля мерії. Очевидці розповіли, що нападник буквально в упор розстріляв копа, який втратив свідомість ще до приїзду "швидкої".

Місце
УкраїнаХарків
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Калинкина Татьяна
Калинкина Татьяна
У кого гипeртония - срoчнo чиcтитe сocyды! Это навсeгда сбивает дaвление до 120/80 зa 1 курс http://gosportal.maminforum.com
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