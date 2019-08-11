"Дух Бандери": в "ЛНР" влаштували істерику через загиблих бійців ЗСУ

Терористи "ЛНР" вибухнули заявою про те, що українські захисники "можуть використовувати загиблих бійців ЗСУ" для звинувачень окупантів в обстрілах.

Про це пишуть ресурси бойовиків, посилаючись на "офіцера прес-служби міліції ЛНР" Івана Філіпоненка.

Напередодні в районі ООС під Світлодарськом в результаті обстрілів загинув один український військовий, а ще один отримав поранення. Терористи ж свою причетність замовчують і стверджують, що трагедія сталася нібито "при мінуванні місцевості".

"Українська сторона не наважилася евакуювати тіла загиблих солдат. Ми не виключаємо, що командування ООС розгорне повномасштабну інформаційну кампанію, в рамках якої буде заявлено, що бійці загинули в результаті обстрілу", - марять окупанти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористів на Донбасі останнім часом "пробило" на хворі фантазії. Так, напередодні в "ДНР" заявили, що нібито "прорвали оборону ЗСУ" і протягом доби доберуться до Києва.

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