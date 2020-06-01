Народний депутат Олександр Дубинський ініціював відкриття кримінальних справ за фактом захоплення гірничопромислового підприємства ТОВ "Плисецкий гранітний кар'єр" (ТОВ "ПГК"). Він зробив офіційне звернення на керівника Нацполіціі Ігоря Клименка і міністра юстиції Дениса Малюськи для відкриття проваджень щодо можливої змови депутата Верховної Ради Ігоря Кисельова з ТОВ "Трудовий будинок Труд", приватним виконавцем Павлом Говоровим і посадовими особами Укргазбанку проти цього підприємства. Про це повідомляється на сайті dubinsky.pro.

Згідно з повідомленням, Кисельову і його можливим спільникам може бути пред'явлено кілька звинувачень: умисне доведення компанії до банкрутства, фальсифікація документів, невиконання рішень судів та інше.

Окремо Дубинський попросив розслідувати незаконні дії приватного виконавця Говорова стосовно ТОВ "ПГК" і скасувати його незаконні постанови, а також записи про обтяження, які були проведені реєстратором Києво-Святошинської держадміністрації Київської області Ткаченко Д.В.

За даними Дубинського, Плисецкий гранітний кар'єр був доведений до банкрутства руками виконавця Говорова, який ігнорував постанови судів, і посібниками загарбників підприємства. На поточний момент робота ТОВ "Плисецкий гранітний кар'єр" зупинена, і воно не може здійснювати свою діяльність, через незаконне вилучення виробничої техніки - екскаваторів. Хоча ще в середині 2019 року ТОВ "ПГК" було функціонуючої компанією. У нього була заборгованість по кредиту Укргазбанку, яка поступово виплачувалася.

"Загальна сума кредиту Укргазбанку - 64 млн грн. Він був реструктуризований і підприємство підписало з банком мирову угоду. Всього ТОВ "ПГК" перерахувало по кредиту 56 млн грн, в тому числі 20,9 млн грн після укладення мирової угоди. Вона виконувалася і сторони повинні були її продовжити після того, як компанія в першій половині 2019 року продовжить Спеціальний дозвіл на користування надрами", - повідомляється в публікації.

"Однак після зміни керівництва Укргазбанку фінустанова відмовилася виконати цю домовленість. Вона робила все, щоб довести компанію до банкрутства, порушуючи свої ж обіцянки: продовжити термін мирової угоди на 12 років із затвердженням нового договору в суді. Скоротити комісію за послуги приватного виконавця - 10% суми заборгованості. Замість усього цього приватний виконавець Павло Говоров наклав арешт на майно та кошти ТОВ "ПГК". Тим самим зупинив його роботу (підприємство не може функціонувати без техніки). А також виніс постанову про стягнення на свою користь винагороди на непідйомну суму - € 250 тис", - додав автор замітки.

Як повідомляється в публікації, в червні і липні 2019 року Плисецкий гранітний кар'єр направляв в Укргазбанк листи з пропозиціями щодо виплати заборгованості, однак вони тотально ігнорувалися. Той же Укргазбанк блокував план санації ТОВ "ПГК", який був розроблений компанією відповідно до Кодексу України з питань банкрутства. Все робилося, щоб зупинити підприємство і захопити його. У тому числі, з порушенням судових заборон на стягнення майна та інших правових актів.

"ТОВ "Плисецкий гранітний кар'єр" до краю фінансової катастрофи цілеспрямовано вела група осіб, перелічених у заяві депутата Олександра Дубинського: Кисельов, Говоров і відповідальні працівники Укргазбанку. Створювалися всі умови для рейдерського захоплення компанією "Трудовий будинок Труд"- одноденкою без активів, що складається з одного учасника. Її цікавили не тільки обладнання гранітного кар'єру, але і його ліцензія на ведення гірничопромислової діяльності, отримання якої вимагає великого часу і зусиль", - зазначено в публікації.

"Хочеться вірити, що Мін'юст прийме заходи щодо злочинного приватного виконавця Говорова, а правоохоронці проведуть належне розслідування по загарбниках ТОВ "Плисецкий гранітний кар'єр", і притягнуть винних до відповідальності", - додав автор публікації на сайті нардепа.