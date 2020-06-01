Дубинський ініціював кримінальні справи проти загарбників Плисецького гранітного кар'єру
Народний депутат Олександр Дубинський ініціював відкриття кримінальних справ за фактом захоплення гірничопромислового підприємства ТОВ "Плисецкий гранітний кар'єр" (ТОВ "ПГК"). Він зробив офіційне звернення на керівника Нацполіціі Ігоря Клименка і міністра юстиції Дениса Малюськи для відкриття проваджень щодо можливої змови депутата Верховної Ради Ігоря Кисельова з ТОВ "Трудовий будинок Труд", приватним виконавцем Павлом Говоровим і посадовими особами Укргазбанку проти цього підприємства. Про це повідомляється на сайті dubinsky.pro.
Згідно з повідомленням, Кисельову і його можливим спільникам може бути пред'явлено кілька звинувачень: умисне доведення компанії до банкрутства, фальсифікація документів, невиконання рішень судів та інше.
Окремо Дубинський попросив розслідувати незаконні дії приватного виконавця Говорова стосовно ТОВ "ПГК" і скасувати його незаконні постанови, а також записи про обтяження, які були проведені реєстратором Києво-Святошинської держадміністрації Київської області Ткаченко Д.В.
За даними Дубинського, Плисецкий гранітний кар'єр був доведений до банкрутства руками виконавця Говорова, який ігнорував постанови судів, і посібниками загарбників підприємства. На поточний момент робота ТОВ "Плисецкий гранітний кар'єр" зупинена, і воно не може здійснювати свою діяльність, через незаконне вилучення виробничої техніки - екскаваторів. Хоча ще в середині 2019 року ТОВ "ПГК" було функціонуючої компанією. У нього була заборгованість по кредиту Укргазбанку, яка поступово виплачувалася.
"Загальна сума кредиту Укргазбанку - 64 млн грн. Він був реструктуризований і підприємство підписало з банком мирову угоду. Всього ТОВ "ПГК" перерахувало по кредиту 56 млн грн, в тому числі 20,9 млн грн після укладення мирової угоди. Вона виконувалася і сторони повинні були її продовжити після того, як компанія в першій половині 2019 року продовжить Спеціальний дозвіл на користування надрами", - повідомляється в публікації.
"Однак після зміни керівництва Укргазбанку фінустанова відмовилася виконати цю домовленість. Вона робила все, щоб довести компанію до банкрутства, порушуючи свої ж обіцянки: продовжити термін мирової угоди на 12 років із затвердженням нового договору в суді. Скоротити комісію за послуги приватного виконавця - 10% суми заборгованості. Замість усього цього приватний виконавець Павло Говоров наклав арешт на майно та кошти ТОВ "ПГК". Тим самим зупинив його роботу (підприємство не може функціонувати без техніки). А також виніс постанову про стягнення на свою користь винагороди на непідйомну суму - € 250 тис", - додав автор замітки.
Як повідомляється в публікації, в червні і липні 2019 року Плисецкий гранітний кар'єр направляв в Укргазбанк листи з пропозиціями щодо виплати заборгованості, однак вони тотально ігнорувалися. Той же Укргазбанк блокував план санації ТОВ "ПГК", який був розроблений компанією відповідно до Кодексу України з питань банкрутства. Все робилося, щоб зупинити підприємство і захопити його. У тому числі, з порушенням судових заборон на стягнення майна та інших правових актів.
"ТОВ "Плисецкий гранітний кар'єр" до краю фінансової катастрофи цілеспрямовано вела група осіб, перелічених у заяві депутата Олександра Дубинського: Кисельов, Говоров і відповідальні працівники Укргазбанку. Створювалися всі умови для рейдерського захоплення компанією "Трудовий будинок Труд"- одноденкою без активів, що складається з одного учасника. Її цікавили не тільки обладнання гранітного кар'єру, але і його ліцензія на ведення гірничопромислової діяльності, отримання якої вимагає великого часу і зусиль", - зазначено в публікації.
"Хочеться вірити, що Мін'юст прийме заходи щодо злочинного приватного виконавця Говорова, а правоохоронці проведуть належне розслідування по загарбниках ТОВ "Плисецкий гранітний кар'єр", і притягнуть винних до відповідальності", - додав автор публікації на сайті нардепа.