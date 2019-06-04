ДТП з Зайцевою: скандал через експертизу отримав продовження

Харківський апеляційний суд відкрив апеляційне провадження через скаргу адвоката Геннадія Дронова Сергія Перепелиці в справі про масштабну ДТП у Харкові на Сумській.

Про це йдеться в повідомленні суду в Facebook. Адвокат має намір оскаржити постанову слідства щодо дій експертів Харківського НДІ судових експертиз ім. Бокаріуса, які проводили автотехнічну експертизу.

Раніше Ленінський районний суд Харкова задовольнив позов адвоката Дронова та зобов'язав поліцію відкрити провадження щодо дій експертів, які проводили експертизу машини підсудного. Але в підсумку кримінальне провадження закрили, оскільки не знайшли складу злочину.

"Навіщо проводити слідчі дії, навіщо повне, всебічне досудове розслідування? Все ж і так добре!" – обурився Перепелиця.

Зайцева і Дронов 24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У жовтні 2017 року на вулиці Сумській у Харкові машини Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися, після чого влетіли в 11 пішоходів. У ДТП загинули шестеро людей.

Зайцева стверджувала, що не перевищувала швидкість, однак експертиза встановила, що її Lexus мчав зі швидкістю понад 100 км/год.

Київський суд Харківської області виніс вирок винуватцям. Олені Зайцевій та Геннадію Дронову дали по 10 років позбавлення волі.

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