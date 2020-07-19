ДТП з тренером під Мукачевом: поліція озвучила несподівані дані про жертв

У ДТП під Мукачевом з тренером Віктором Ряшком загинули 10-річна дівчинка і 23-річний хлопець.

Про це сказано в повідомленні Головного управління Національної поліції в Закарпатській області. Таким чином, правоохоронці спростували початкову інформацію про те, що крім чоловіка померли діти 11 і 13 років.

За даними поліції, автомобіль Mazda, за кермом якого перебував 56-річний житель Мукачева, зіткнувся з вантажівкою Man, який рухався йому назустріч, в напрямку Ужгорода. В результаті удару великогабаритну машину викинуло з дороги, після чого вона загорілася.

В результаті аварії вижили тільки водій вантажівки і 46-річна пасажирка Mazda, дружина загиблого тренера. Їх доставили в лікарню для надання необхідної медичної допомоги.

ДТП під Мукачевом. Фото - сайт Національної поліції

Обставини і причини смертельної аварії поліція розслідуватиме в рамках кримінального провадження за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб).

ДТП під Мукачевом. Фото - сайт Національної поліції

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Ужгороді в результаті зіткнення BMW зі швидкою допомогою постраждали п'ятеро людей.