ДТП із Поплавською: суд вирішив долю водія

Шевченківський районний суд Києва 22 жовтня обрав запобіжний захід водієві автобуса, в якому загинула актриса "Дизель Шоу" Марина Поплавська.

Михайла Манюка залишили під домашнім арештом без права покидати місце проживання, передає УНН із посиланням на постанову суду.

"Суд ухвалив: у задоволенні клопотання сторони обвинувачення в обранні запобіжного заходу у вигляді арешту відмовити. Застосувати до підозрюваного Манюка Михайла Васильовича запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Покласти на підозрюваного зобов’язання не відлучатися із місця проживання, з’являтися за викликом слідчих", — йдеться у постанові.

Михайло Манюк у залі суду

За даними інформагентства, водій перебуватиме під домашнім арештом до 19 грудня. Він повинен повідомляти слідчого і прокурора про місце лікування і надавати довідки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу о 6:43 на Житомирській трасі автобус із акторами "Дизель Шоу" влетів у вантажівку. Смертельна аварія сталася у Київській області біля села Мила. У результаті ДТП загинула актриса Марина Поплавська, ще 8 осіб отримали травми різного ступеня тяжкості.

20 жовтня стало відомо, що водія автобуса затримали. Йому загрожує позбавлення волі строком від 3 до 8 років. Була названа попередня причина аварії — Манюк не впорався із керуванням.

Також повідомили, які саме травми отримали актори у момент ДТП. 21 жовтня у Києві відбулося прощання із Мариною Поплавською. 22 жовтня із актрисою попрощалися у житомирському театрі імені Кочерги.