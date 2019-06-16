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ДТП з "новою Зайцевою" в Ужгороді: стали відомі нові подробиці

3.2тЧитати матеріал російською

21-річна Яна Костраба, яка попала в гучну ДТП в Ужгороді на Porsche Cayenne, не є власницею автомобіля.

Як передає "Закарпаття онлайн", транспортний засіб належить колишньому співробітнику міліції Василю Корсаку, який зараз заробляє на відкритті робочих віз і відправці закордон.

За кермом даного авто його часто бачили місцеві жителі. Відразу ж після аварії Корсак прибув на місце події.

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Василь Корсак

Василь Корсак

zakarpattya.net.ua

Потерпілий в аварії 32-річний Олександр Костюк перебуває в комі. Родичі дівчини не надають йому допомоги і навіть не вийшли на зв'язок з рідними.

Як писав OBOZREVATEL, недавно в Києві зіткнулися два автомобілі, в результаті чого загинули чотири людини. Одну машину розірвало на частини. Водій і троє пасажирів загинули.

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Місце
УкраїнаУжгород
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