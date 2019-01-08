ДТП з ''мажорами'': як винуватці уникають покарання і хто їм допомагає

Україну раз за разом вражають новини про чергову ДТП з "мажорами". Найчастіше такі "гонщики" виходять сухими з води — особливо якщо немає масових жертв. Одна з подібних аварій сталася влітку 2018 року у Києві.

Тоді дівчина на Audi влетіла в легковики, що стояли у заторі. У підсумку — три розбитих авто. Днями стало відомо, що винуватиця ДТП, батька якої пов'язують із "кримінальними" компаніями, легко відбулася. За потурання або допомоги поліції.

Подробиці "епопеї" OBOZREVATEL розповіла адвокат Євгенія Закревська.

Євгенія — одна з постраждалих у ДТП, яке трапилося 8 липня 2018 року. На момент аварії дівчина перебувала у своєму автомобілі Daihatsu, який отримав значні пошкодження від удару.

Закревська про ДТП: "Баришня на Audi ТТ на повній швидкості врізалася в мій Daihatsu, який стояв у заторі, практично викинувши мене на зустрічку. Бортанула Volkswagen і двічі перекинулася сама. Баришню звуть Надія Геннадіївна Рагозіна. На відміну від Зайцевої їй (і нам) сильно пощастило — ніхто не загинув". інформатор

Справу закрили

За словами Закревської, поліція подала до суду матеріали чітко наступного дня після закінчення тримісячного терміну притягнення до адмінвідповідальності.

У результаті суддя визнав водія Audi Надію Рагозіну винною у порушенні ст. 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення, але оскільки термін адміністративного стягнення три місяці завершився, справу закрили.

Виникає питання, невже адвокат не знала, як діяти в разі можливого затягування справи?

Євгенія запевнила наших журналістів, що потерпілі надсилали в поліцію масу нагадувань, скарг і вимог передати справу до суду вчасно.

"Є звернення моїх адвокатів із зазначенням терміну і прохання своєчасної передачі справи на розгляд. Нам надійшли відповіді з поліції, що вони отримали, що склали протокол і що матеріали підуть до суду", — розповіла Закревська.

Винуватиця ДТП Надія Рагозіна

Винуватиця ДТП Надія Рагозіна

Закревська надала відповідь поліції, в якій зазначається, що адмінматеріали передали до суду 8 жовтня минулого року (ДТП сталося 8 липня). Тобто рівно через три місяці. Таким чином, вважає адвокат, матеріали зайшли так, щоб гарантовано суд не встиг їх розглянути.

"Людину могли до року позбавити прав, але вона цього уникнула за повного потурання чи, можливо, за допомогою поліції", — розповіла Закревська.

Дійсно, вважає адвокат, навіщо винуватцю відшкодовувати збиток потерпілим, сподіваючись на пом'якшення стягнення, якщо поліція може просто пропустити термін передачі матеріалів і відповідальності не буде взагалі. "І нічого поганого поліції за це не буде. А хороше — може і буде. Правда?" — підсумувала Закревська.

Відповідь поліції Євгенія Закревська

Що з розбитим авто?

На сторінці Закревської у Facebook ми знайшли коментар Рагозіної, в якому вона стверджувала, що пропонувала компенсацію і ремонт машини, але адвокат нібито відмовилася.

За словами Закревської, Рагозіна зменшила суму в рази у порівнянні з експертним висновком. "У підсумку вона взагалі перестала спілкуватися і зникла з "радарів". Спроби її потім викликати на засідання до суду адекватної реакції не знаходили", — зазначила Закревська.

Тепер у планах Закревської домагатися компенсації через суд.

У підсумку виходить, що водій, винний у ДТП, не зазнав жодної відповідальності і може надалі "літати" дорогами.

"Так що Надія Рагозіна знову на дорогах столиці. З повною і обґрунтованою впевненістю у власній безкарності і правом ігнорувати ПДР та закони фізики. Зустрічайте... Або краще не зустрічайте", — зазначила адвокат.

Всесильний тато?

Про те, що мажорам вдається уникати відповідальності, наше видання повідомляло неодноразово. Цьому сприяють корупційні зв'язки багатих батьків. Чи сталося це у випадку з Рагозіною — нам невідомо, однак є і "дзвіночки".

Батько дівчини — Геннадій Рагозін — бізнесмен. "Наші гроші" пов'язували Геннадія з компаніями "Ареко" та "Інкла-Київ", які з НАЕК "Енергоатомом" "розпиляли" 16 млн грн.

Як зазначається в одному з рішень Енергодарського міського суду Запорізької області, в ході досудового розслідування було встановлено, що ПП "Інкла-Київ" мало взаємини з "Енергоатомом", а наслідком цих взаємин є привласнення державних коштів у особливо великих розмірах.

P.S. Наші журналісти зв'язалися з Рагозіною, яка запропонувала поспілкуватися з її адвокатом. Однак той протягом декількох днів так і не вийшов на зв'язок.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

- 18 жовтня 2017 року на вул. Сумській у Харкові трапилась резонансна ДТП: Lexus, яким керувала Альона Зайцева влетіла у пішоходів. Загинули шестеро людей. Суди над водіями-фігурантами продовжуються.

- 24 липня 2018 року у Києві мажор на Hummer насмерть збив дитину на пішохідному переході, після чого намагався втекти.