Нові подробиці в справі про ДТП Кулеби: як обмудсмен може уникнути в'язниці

Підозрювані в гучному ДТП під Києвом за участю уповноваженого президента України з прав дитини Миколи Кулеби наразі не визначені. А саме розслідування може розтягнутися на роки.Так вважають юристи у сфері ДТП.

Зараз слідчі проводять експертизи, а постраждалі в аварії діти Кулеби вже пройшли курс реабілітації.

Подробиці про те, як просувається справа, і які в неї перспективи, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Поки всі – свідки

У справі про ДТП з Кулебою в районі села Гатне під Києвом, яка трапилася 24 листопада 2019-го, поки нікому не повідомили про підозру. Тоді чиновник виїхав на перехрестя на заборонений сигнал світлофора та зіткнувся з вантажівкою.

Микола Кулеба 5 канал

"Проводився слідчий експеримент шляхом відтворення дій за участю двох водіїв. Призначено автотехнічні експертизи, чекаємо висновків, щоб остаточно встановити винуватців ДТП і оголосити їм про підозру", – говорить OBOZREVATEL речниця поліції Київської області Віталія Грохольська.

У поліції кажуть, наразі обидва учасники ДТП (Кулеба та водій вантажівки) не були затримані та не перебували під домашнім арештом.

"Зараз обидва водії перебувають у статусі свідків і співпрацюють зі слідством. Призначена також судово-медична експертиза для встановлення ступеня тілесних ушкоджень. Це може вплинути на подальшу кваліфікацію справи. Після завершення всіх експертиз буде оголошено підозру, після чого буде визначена міра запобіжного заходу", – підкреслила Грохольська.

Кримінальну справу про ДТП відкрито 25 листопада за ч.1 ст. 286 КК України (Порушення ПДР і експлуатації транспортних засобів, що спричинило тілесні ушкодження середньої тяжкості). За цією статтею винуватцю загрожує термін до трьох років позбавлення волі, і на стільки ж часу – позбавлення водійських прав. Якщо статтю перекваліфікують і визнають, що потерпілі отримали важкі тілесні травми, то покарання здатне зрости до восьми років позбавлення волі.

За словами Грохольської, експертизи можуть тривати від кількох місяців до пів року.

Можуть покарати умовно

Розслідування ДТП може розтягнутися на роки, а сам Кулеба – отримати умовне покарання. Так вважають адвокати, що спеціалізуються на ДТП.

"Розслідування до пів року – нормальна практика. Іноді складні справи тягнуться і по п'ять років. Я не знайомий з матеріалами, але це кримінальна справа, є потерпіліі. Експертиз проводять кілька – за участю різних фахівців. Вони можуть не погоджуватися з висновками одне одного. Призначаються повторні експертизи – адже висновок одного експерта не є остаточним. У складних ситуаціях можуть і по 10 експертиз призначати", – каже адвокат Володимир Караваєв.

За його словами, іноді розслідування затягують навмисно, щоб спустити на гальмах. "Але в цьому разі ймовірний винуватець ДТП і сам виявився постраждалим. Не бачу сенсу", – вважає Караваєв.

Подібні заходи, найчастіше, шкодять захисту. Так вважає адвокат Вадим Володарський. "Це поширена практика, коли учасників ДТП витримують кілька місяців як свідків. А потім комусь повідомляють про підозру, когось визнають потерпілим, і відразу передають справу до суду. Але, насправді, це ускладнює роботу захисту", – стверджує Володарський.

Микола Кулеба може отримати умовний термін і, ймовірно, позбутися ненадовго водійських прав, прогнозує адвокат Андрій Вареник.

"Реального строку, на мою думку, не буде. Постраждали його діти. Минулося без сильних жертв. Мій прогноз – він отримає умовно два-три роки, можуть на рік позбавити водійських прав. А можуть і не позбавити. Все залежить від судді", – каже він.

За його словами, малоймовірно, що виникнуть якісь претензії з боку другого учасника ДТП. "У ЗМІ було повідомлення, що водій буса отримав від Кулеби матеріальну допомогу. І, фактично, він майже не постраждав, тільки машина", – говорить Вареник.

Як уже повідомляв OBOZREVATEL, за даними слідства, порушив правила саме Микола Кулеба.

Що з дітьми

Найбільше постраждав у цій аварії старший син Миколи Кулеби – 19-річний Тимофій. З місця зіткнення він був госпіталізований у несвідомому стані, і медики ввели його у штучну кому. У нього важка черепно-мозкова травма.

Як сказав OBOZREVATEL сам Кулеба, син проходить реабілітацію, і це надовго. Але від подробиць відмовився.

"Я займаюся лікуванням дітей, сам проходжу лікування. Старший син потребує тривалої реабілітації. Але я поки не готовий говорити про це. Треба більше часу. Є питання, які стосуються прав дітей, і я готовий їх обговорювати. А є суто особисті теми, які стосуються моєї сім'ї та моїх дітей", – сказав Кулеба.

Кулеба вже вийшов на роботу Facebook Миколи Кулеби

Старший син чиновника, Тимофій Кулеба, з огляду на його Facebook, студент Факультету журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. Дізнатися, чи відвідує він ВНЗ, вчора не вдалося, оскільки зараз у виші канікули й заняття почнуться тільки в березні.

У молодшого сина Кулеби, Єлисея, є деякі пошкодження кісток, він відновлюється вдома. У поліції кажуть, що діти омбудсмена покинули медустанови, їхньому здоров'ю нічого не загрожує. Сам чиновник з грудня ходить на роботу.

Потерпілий Вадим працює водієм Facebook Миколи Кулеби

Про другого водія спершу було відомо, що він 1998 року народження, житель Гатного, біля якого трапилася аварія. Сам Кулеба назвав його ім'я – Вадим П. Однак у самому населеному пункті OBOZREVATEL відповіли, що така людина у них не проживає.

"Про цю аварію всі знають добре. Село у нас невелике, всі всіх знають. Але цей хлопець не наш. Після ДТП я підходив до нього, він сказав, що з Чернігівської області, а тут працює водієм. Може, якийсь час і жив тут, але без оформлення", – стверджують у сільраді.

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