ДТП з авто поліції в Києві: мешканці показали важливий нюанс на місці трагедії

У Києві на проспекті Григоренка, де авто з поліцією збило дитину на пішохідному переході, систематично відбуваються ДТП.

Причиною цього може бути встановлений сітчастий паркан і кущі, через які пішоходам і водіям складно один одного побачити. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив блогер Серж Марко.

"Я живу по-сусідству і хотів би вам показати, як тут все (влаштовано. - Ред.). Водіям треба хоча б за 10-15 метрів приготуватися, а вони через цю сітку на паркані пішохода не бачать. Тому тут постійно екстрені гальмування, тут постійно когось збивають", - розповів блогер.

Серж Макро зазначив, що таких пішохідних переходів на проспекті Григоренка кілька, і на всіх із них і водії, і пішоходи ризикують.

Тим часом правоохоронці взялися за розслідування гучної аварії. Як повідомили на сторінці прокуратури м. Києва в Facebook, вже проводиться службове розслідування і готується низка експертиз.

Як писав OBOZREVATEL, в поліції спростували чутки про те, що дитину збило авто з кортежу президента.