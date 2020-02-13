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13 лютого • оновлено в 19:25
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Марина Петік
Марина Петік
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Смертельна аварія в РФ: що сталося з єдиним українцем, що вижив

2.8т
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Єдиний, який вижив у страшній аварії під Псковом у Росії, українець виявився водієм мікроавтобуса, що розбився. Зараз він перебуває в лікарні, у реанімації. Решта сім пасажирів і ще один водій загинули. Всі вони родом із Закарпаття.

Детальніше про трагедію читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Єдиний, хто вижив

38-річний Михайло Зеленюк народився в сорочці. Він єдиний, кому вдалося вижити у мікроавтобусі, який розбився в жахливій аварії на трасі Санкт-Петербург – Невель. Михайло давно займається пасажирськими перевезеннями. На своїй сторінці в соцмережі він пропонує послуги з перевезення з Пітера в Україну.

Аварія у Псковській області, від "Мерседеса" майже нічого не залишилося

Аварія у Псковській області, від "Мерседеса" майже нічого не залишилося

На одному з фото він стоїть поруч із "Мерседесом" спринт із номерами АО3315ВН, який якраз і розбився в ніч на 13 лютого під Псковом.

Єдиний, хто вижив, Михайло Зеленюк поруч із "Мерседесом"

Єдиний, хто вижив, Михайло Зеленюк поруч із "Мерседесом"

OK Михайла Зеленюка

Михайло Зеленюк

Михайло Зеленюк

OK Михайла Зеленюка

"Напередодні я дзвонив Михайлу, ми з ним рідні брати, я працюю під Санкт-Петербургом на будівництві, сам теж із Рахова. Кажу: "ти заїдеш до мене?". Він сказав, так, їду в Пітер і заїду до тебе. Вранці прокинувся і думаю, дивно, не приїхав і навіть не подзвонив. Набираю, а телефон не доступний. Потім дізнався, що трапилося. Подзвонив у реанімацію, мені сказали, що у нього травми середньої тяжкості. Ось зараз із другом поїду у Псков, нам туди чотири години ще добиратися", – розповів OBOZREVATEL рідний брат водія Василь.

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Він додає, що Михайло вижив дивом, тому що перебував позаду автобуса, спав, а за кермом був напарник, теж Міша. Він загинув. "Там неправильно пишуть, вони не в Україну їхали, а в Пітер. У салоні були всі земляки, з Рахівського району, люди їхали на заробітки. І всі загинули. Ми молимося за Мішу, йому Бог допоміг вижити, у нього двоє дітей вдома", – говорить OBOZREVATEL Василь.

У загиблого водія буса Михайла Гайналія залишилося двоє дітей.

Михайло був за кермом "Мерседеса". У нього залишилися двоє дітей

Михайло був за кермом "Мерседеса". У нього залишилися двоє дітей

Facebook Михайла Гайналія

Постраждав і водій фури

Михайло живе в Рахові Закарпатської області, а перевезеннями займається давно. Його дружина, Світлана працює в Пенсійному фонді Рахова. Однак розмовляти з журналістами вона не захотіла.

Як повідомили нам у ГУ МВС Псковської області РФ, зараз Михайло перебуває в лікарні. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості. "Коли його діставали на місці, то у нього лікарі констатували різані рани, тупу травму живота, струс головного мозку", – повідомив OBOZREVATEL речник поліції Псковської області Олексій Баранов.

Також у лікарні перебуває і водій фури, в яку врізався "Мерседес", його звуть В'ячеслав Рябов, він із Білорусі. У нього лікарі виявили перелом щелепи.

За кермом фури був білорус

За кермом фури був білорус

Рятувальникам довелося діставати тіла

Аварія сталася в ніч на 13 лютого приблизно о 0:36 год/ біля села Руда на 475 кілометрі траси Санкт-Петербург – Невель. За попередніми даними мікроавтобус "Мерседес" не розрахував відстань і пішов на обгін. У результаті на швидкості він зіткнувся з великою вантажівкою "Вольво". Удар був такої сили, що мікроавтобус просто зім'яло.

Загинули вісім українців, серед них і водій мікроавтобуса. Рятувальникам довелося діставати тіла з понівеченого автомобіля. За фактом ДТП порушено кримінальну справу в ГУ МВС Псковської області. Також там уточнюють, що мікроавтобус здійснював приватне перевезення.

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Автор
Марина Петік Марина Петік
Тема
Ексклюзив
Місце
Україна
Теги
аварія ДТП
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