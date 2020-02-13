Смертельна аварія в РФ: що сталося з єдиним українцем, що вижив

Єдиний, який вижив у страшній аварії під Псковом у Росії, українець виявився водієм мікроавтобуса, що розбився. Зараз він перебуває в лікарні, у реанімації. Решта сім пасажирів і ще один водій загинули. Всі вони родом із Закарпаття.

Детальніше про трагедію читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Єдиний, хто вижив

38-річний Михайло Зеленюк народився в сорочці. Він єдиний, кому вдалося вижити у мікроавтобусі, який розбився в жахливій аварії на трасі Санкт-Петербург – Невель. Михайло давно займається пасажирськими перевезеннями. На своїй сторінці в соцмережі він пропонує послуги з перевезення з Пітера в Україну.

Аварія у Псковській області, від "Мерседеса" майже нічого не залишилося

На одному з фото він стоїть поруч із "Мерседесом" спринт із номерами АО3315ВН, який якраз і розбився в ніч на 13 лютого під Псковом.

Єдиний, хто вижив, Михайло Зеленюк поруч із "Мерседесом" OK Михайла Зеленюка

Михайло Зеленюк OK Михайла Зеленюка

"Напередодні я дзвонив Михайлу, ми з ним рідні брати, я працюю під Санкт-Петербургом на будівництві, сам теж із Рахова. Кажу: "ти заїдеш до мене?". Він сказав, так, їду в Пітер і заїду до тебе. Вранці прокинувся і думаю, дивно, не приїхав і навіть не подзвонив. Набираю, а телефон не доступний. Потім дізнався, що трапилося. Подзвонив у реанімацію, мені сказали, що у нього травми середньої тяжкості. Ось зараз із другом поїду у Псков, нам туди чотири години ще добиратися", – розповів OBOZREVATEL рідний брат водія Василь.

Він додає, що Михайло вижив дивом, тому що перебував позаду автобуса, спав, а за кермом був напарник, теж Міша. Він загинув. "Там неправильно пишуть, вони не в Україну їхали, а в Пітер. У салоні були всі земляки, з Рахівського району, люди їхали на заробітки. І всі загинули. Ми молимося за Мішу, йому Бог допоміг вижити, у нього двоє дітей вдома", – говорить OBOZREVATEL Василь.

У загиблого водія буса Михайла Гайналія залишилося двоє дітей.

Михайло був за кермом "Мерседеса". У нього залишилися двоє дітей Facebook Михайла Гайналія

Постраждав і водій фури

Михайло живе в Рахові Закарпатської області, а перевезеннями займається давно. Його дружина, Світлана працює в Пенсійному фонді Рахова. Однак розмовляти з журналістами вона не захотіла.

Як повідомили нам у ГУ МВС Псковської області РФ, зараз Михайло перебуває в лікарні. Лікарі оцінюють його стан як середньої тяжкості. "Коли його діставали на місці, то у нього лікарі констатували різані рани, тупу травму живота, струс головного мозку", – повідомив OBOZREVATEL речник поліції Псковської області Олексій Баранов.

Також у лікарні перебуває і водій фури, в яку врізався "Мерседес", його звуть В'ячеслав Рябов, він із Білорусі. У нього лікарі виявили перелом щелепи.

За кермом фури був білорус

Рятувальникам довелося діставати тіла

Аварія сталася в ніч на 13 лютого приблизно о 0:36 год/ біля села Руда на 475 кілометрі траси Санкт-Петербург – Невель. За попередніми даними мікроавтобус "Мерседес" не розрахував відстань і пішов на обгін. У результаті на швидкості він зіткнувся з великою вантажівкою "Вольво". Удар був такої сили, що мікроавтобус просто зім'яло.

Загинули вісім українців, серед них і водій мікроавтобуса. Рятувальникам довелося діставати тіла з понівеченого автомобіля. За фактом ДТП порушено кримінальну справу в ГУ МВС Псковської області. Також там уточнюють, що мікроавтобус здійснював приватне перевезення.

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