Зайцеву й Дронова відмазують? Справа отримала новий поворот

У п'ятницю, 3 квітня, Верховний суд розгляне касаційні скарги двох винуватців кривавої ДТП у Харкові – Олени Зайцевої та Геннадія Дронова. Через них два з половиною роки тому загинули шестеро людей, ще шість постраждали.

Саме засідання відбудеться в Києві, а потерпілі зможуть брати участь у ньому онлайн з суду Харкова. Винні, які зараз відбувають покарання, також матимуть можливість долучитися онлайн.

Щоправда, як розповілаOBOZREVATEL Світлана Винниченко, мама загиблого Олександра Євтеєва, Зайцева уже відмовилася.

Олександр Євтеєв і Діана Берченко (праворуч) – загинули

"Чому тут дивуватися. Ви ж пам'ятаєте, як під час зачитування вироку в Харківському суді Зайцева встала і її вивели із залу. Вона навіть не захотіла слухати вирок. Так і тут", – каже Винниченко.

Нові адвокати дівчини заявляють, що їхня підзахисна ні в чому не винна. Вона виїхала на перехрестя на червоне світло на швидкості, а Дронов, замість того, щоб поступитися дорогою, розігнався й "буквально наздогнав її, а також вдарив у ліве заднє крило". Після чого Зайцева втратила керування та вже нічого зробити не могла.

Також правозахисники вважають, що суд не взяв до уваги вік дівчини та її важкі захворювання. І просять справу проти неї закрити.

Анастасія (зліва) і Алла Сокол, дочка й мама, загинули

Алла Умаєва загинула

Ніна Кобесова загинула

Адвокат Геннадія Дронова – Геннадій Токарев – наполягає на тому, щоб справу повернули до суду першої інстанції: фактично, щоб почали новий розгляд.

Рідні загиблих хвилюються, що нині, коли в країні нова біда через коронавірус, справу тихцем можуть закрити або відправити на новий розгляд.

"Нам буде складно знову пережити це. Навіть зараз їхати на суд, який буде відбуватися в режимі онлайн, до Харкова із Сум складно. Якщо раніше ми приїжджали до Харкова, сідали на метро й добиралися до суду, то тепер все закрито. Доведеться їхати власним транспортом", – каже Світлана Винниченко.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

У центрі Харкова в середу, 18 жовтня 2017 року, приблизно о 20:45 на вулиці Сумській трапилася страшна аварія – позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. В результаті загинуло шість осіб, ще шість постраждало.

За кермом Lexus виявилася 20-річна Олена Зайцева, названа дочка місцевого бізнесмена Василя Зайцева. Вона навчається на третьому курсі Харківського національного університету.

Другим учасником аварії виявився водій Volkswagen Touareg Геннадій Дронов.

У вівторок, 26 лютого 2019 року, Київський районний суд Харкова оголосив вирок у справі про смертельну ДТП, в якій звинуватили Зайцеву та Дронова. Обидвоє отримали 10 років в'язниці.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!