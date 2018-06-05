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ДТП в Харкові: у крові Зайцевої таки були опіати

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У сечі підозрюваної в скоєнні смертельного в ДТП в Харкові Олени Зайцевої були опіати.

Про це на черговому засіданні у справі заявив експерт, який проводив дослідження на наявність наркотичних речовин в сечі дівчини, доцент Харківської медичної академії післядипломної освіти Олександр Чубенко, передає "Об'єктив".

"На кафедру токсикології були доставлені зразки біологічного речовини 19 жовтня 2017 року. Зразки належали Олені Зайцевої. Дослідження проходить в два етапи. На попередньому етапі в сечі були знайдені опіати. Другий етап дослідження провести не вдалося через малу кількість біологічних зразків", - розповів він.

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Також Чубенко додав, що другий етап називається підтвердження і для проведення дослідження потрібно 30 мл біологічної речовини, а було надано всього 5 мл.

"Неможливо зробити конкретний висновок про присутність у сечі Зайцевої групи наркотичних речовин", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, раніше з'явилося відео з Зайцевої в перші хвилини після ДТП .

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Тема
ДТП у Харкові на Сумській
Особа
Олена Зайцева
Місце
Україна
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