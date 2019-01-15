ДТП у Харкові: захист Зайцевої пішов на радикальні заходи

У Харкові районний суд у справі Олени Зайцевої відхилив клопотання другого учасника ДТП Геннадія Дронова про допит експертів із Дніпра.

Суддя Віктор Попрас не задовольнив клопотання адвоката Дронова Сергія Перепелиці про залучення фахівців Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз, повідомляє MediaPort.

На суді Перепелиця просив надати можливість роз'яснити експертам висновки. На думку захисника Дронова, це необхідно, щоб з'ясувати технічну сторону справи.

Зокрема, Перепелицю цікавило, чому в експертизі міститься інформація про порушення Дроновим двох пунктів Правил дорожнього руху, а не трьох, як зазначено в обвинувальному акті.

Крім того, адвокат хотів, щоб експерти роз'яснили розрахунки швидкості Lexus, на якому їхала Зайцева. Якщо під час допиту з'ясується суперечливість висновків експертів Харківського інституту судових експертиз ім. Бокаріуса та Дніпропетровського НДІ, це могло б стати підставою для одночасного допиту експертів, вважає Перепелиця.

Олена Зайцева

Зазначимо, що представник потерпілих Лариса Матвєєва підтримала клопотання захисника Дронова. Проти задоволення виступила сторона звинувачення та захист Зайцевої.

На думку прокурора Ігоря Мельниченка, експертиза проведена фахівцями, які не мають спеціальних знань, тому є необ'єктивною.

І обвинувачення, і захист Зайцевої вважають, що клопотання Перепелиці спрямоване на затягування розгляду.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Харкові можуть закрити автошколу, яка видала права Зайцевій.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!