На Житомирщині в ДТП перекинувся автомобіль: 2 дорослих та 3 дітей потрапили до реанімації

Дарина Дурова Розслідування 22:59, 13.07.2020 Оновлено: 23:09, 13.07.2020

У результаті ДТП біля с. Обіходи Житомирської області в понеділок, 13 липня, п'ятеро осіб потрапили в реанімацію.

Попередньо, водій ЗАЗ "Славута" не впорався з керуванням, з'їхав із дороги, й автомобіль перекинувся. Про це повідомляється на сайті пресслужби обласного управління поліції.

За кермом легковика, за попередніми даними, перебував 25-річний житель с. Берестовець Коростенського району. Він рухався в напрямку с. Сарновичі.

Поліція на місці ДТП.
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В аварії постраждали пасажири автомобіля: 54-річний чоловік і двоє дітей 6 і 10 років, усі жителі Берестовці. В реанімаційне відділення із серйозними травмами також госпіталізували 27-річну жінку та її 3-річну дочку.

На місці події працювали поліцейські слідчо-оперативної групи Коростенського відділу. Правова кваліфікація події – ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Пошкодження "Славути".
zt.npu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на автодорозі М-14 "Одеса – Мелітополь – Новоазовськ" у районі села Весняне Миколаївської області вантажний автомобіль на смерть збив місцевого прокурора.

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