ДТП на Сумській: у МВС ухвалили жорстке рішення щодо автошколи, де навчалася Зайцева

Роботу автошколи, в якій навчалася винна у смертельному ДТП у Харкові Олена Зайцева, призупинили.

Таке рішення ухвалили на засіданні акредитаційної комісії Головного сервісного центру МВС у Києві, повідомляється на сторінці "UA: Харків" у Facebook.

"Тепер у школи є два тижні, щоб усунути порушення. Якщо змін не буде — навчальний заклад закриють", — йдеться у повідомленні.

Заступник начальника Нацполіції Харківщини Сергій Чиж також повідомив, що після перевірки в автошколі виявлено безліч порушень: замість чотирьох навчальних класів один, порушення у веденні документації, переобладнання транспорту без відповідної реєстрації.

Олена Зайцева Vgorode.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У жовтні 2017 року на вулиці Сумській у Харкові машини Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися, після чого влетіли в 11 пішоходів. У ДТП загинули шестеро людей.

Зайцева стверджувала, що не перевищувала швидкості, однак експертиза довела, що її Lexus мчав зі швидкістю понад 100 км/год.

Київський суд Харківської області виніс вирок винуватцям трагічної аварії у Харкові. Олені Зайцевій та Геннадію Дронову дали по 10 років позбавлення волі.

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