Кривава ДТП у Харкові: суд прийняв скандальне рішення щодо авто Зайцевої

Київський районний суд Харкова у вівторок, 22 жовтня, зняв арешт автомобіля Lexus, на якому Олена Зайцева була в момент смертельної ДТП на Сумській.

Прохання на зняття арешту подав Василь Зайцев, вітчим винуватиці аварії, який на судовому засіданні був відсутній, передає KHARKIV Today, посилаючись на адвоката потерпілих Дмитра Марцоня. Він виступав проти задоволення клопотання.

"У нас було три підстави для цього. По-перше, ми вказували, що ця процедура передбачена на досудовому слідстві або в судовому розгляді. Зайцев мав повне право заявляти, як годиться. На наш погляд, вони спеціально проігнорували вимоги закону, щоб не піднімати резонанс.

По-друге, відкрито нове кримінальне провадження в Державному бюро розслідувань якраз щодо слідства. І цей автомобіль може бути там додатковим доказом. І третє. Це, по факту, металобрухт", – заявив юрист.

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Він вважає, що слідчі ДБР усе ж можуть накласти на автомобіль повторний арешт.

Марцонь також підкреслив, що кошти від продажу розбитого люксового авто можуть піти на виплату компенсації постраждалим у розмірі близько 8 мільйонів гривень, які наразі не отримали нічого.

Lexus Зайцевої Факти

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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