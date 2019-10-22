Кривава ДТП у Харкові: суд прийняв скандальне рішення щодо авто Зайцевої

Київський районний суд Харкова у вівторок, 22 жовтня, зняв арешт автомобіля Lexus, на якому Олена Зайцева була в момент смертельної ДТП на Сумській.
Прохання на зняття арешту подав Василь Зайцев, вітчим винуватиці аварії, який на судовому засіданні був відсутній, передає KHARKIV Today, посилаючись на адвоката потерпілих Дмитра Марцоня. Він виступав проти задоволення клопотання.
"У нас було три підстави для цього. По-перше, ми вказували, що ця процедура передбачена на досудовому слідстві або в судовому розгляді. Зайцев мав повне право заявляти, як годиться. На наш погляд, вони спеціально проігнорували вимоги закону, щоб не піднімати резонанс.
По-друге, відкрито нове кримінальне провадження в Державному бюро розслідувань якраз щодо слідства. І цей автомобіль може бути там додатковим доказом. І третє. Це, по факту, металобрухт", – заявив юрист.
Зайцева і Дронов, винуватці ДТП
Він вважає, що слідчі ДБР усе ж можуть накласти на автомобіль повторний арешт.
Марцонь також підкреслив, що кошти від продажу розбитого люксового авто можуть піти на виплату компенсації постраждалим у розмірі близько 8 мільйонів гривень, які наразі не отримали нічого.
Lexus Зайцевої
Факти
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У центрі Харкова 18 жовтня 2017 на вулиці Сумській сталася страшна аварія – позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. В аварії загинули шестеро людей.
Експерти Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз передали в Київський районний суд результати додаткової експертизи по Зайцевої. Вони не змогли встановити, чи була жінка під час ДТП під дією наркотичних або інших речовин.
Психіатр-нарколог Борис Михайлов заявив, що Зайцева таки була під дією лікарських препаратів з наркотичним ефектом.
У вівторок, 26 лютого 2019, Київський районний суд Харкова оголосив вирок у справі про смертельне ДТП на вулиці Сумській.
У Харкові в середу, 14 серпня, відбувся розгляд апеляцій учасників ДТП на вул. Сумській Дронова та Зайцевої. Захист Дронова попросив дослідити результати автотехнічної та медичної експертиз, допитати експертів і лікаря-нарколога Федірко.
Харківський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційні скарги захисту Дронова та Зайцевої у справі про смертельне ДТП на вулиці Сумській, в результаті чого вирок першої інстанції набув чинності.
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