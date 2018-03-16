ДТП на Сумській: стало відомо, в чому звинувачують Дронова

Учаснику смертельної ДТП у Харкові на вулиці Сумській, водію Volkswagen Tuareg Геннадію Дронову інкримінують те, що він перед початком руху не переконався у безпеці свого руху.

Про це, коментуючи позицію сторони обвинувачення, заявив його адвокат Сергій Перепелиця, передає "Громадське радіо".

Прес-секретар прокурора Харківської області Віта Дубовик заявила, що точна швидкість "Лексуса" друго\обвинуваченої у справі Олени Зайцевої не встановлена, але в обвинувальному акті зазначено, що автомобіль рухався із перевищеною швидкістю, що не менше 80 км на годину.

За її словами, це вже правопорушення і цього досить для звинувачення.

"Ми встановили факт порушення, і він є в обвинувальному акті, він ставиться у провину, і людина буде за це відповідати перед судом", - наголосила представник прокуратури.

У свою чергу Перепелиця заявив, що встановити точну швидкість Зайцевої принципово важливо, оскільки від цих даних залежить, чи міг його підзахисний встигнути побачити небезпеку з боку.

"Тут питання: він переконався у небезпеці автомобіля Lexus, який рухався зі швидкістю 80 км/год або 150 км/год? Це дуже принципова різниця, щоб встановити, чи мав він можливість взагалі побачити таку небезпеку", - сказав він.

"У випадку, коли автомобіль рухається зі швидкістю 120 км/год, він за 1 секунду проїжджає певну відстань. І коли Дронов побачив той автомобіль, на відстані він був? На відстані 20 метрів або 150 метрів? Якщо це відстань 150 метрів, то яка ж це небезпека?" - додав адвокат.

Як повідомляв "Обозреватель", раніше Дронов відмовився давати свідчення суду без допиту свідків.