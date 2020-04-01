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1 квітня • оновлено в 20:07
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На Львівщині в ДТП розбилися три людини: зіткнення потрапило на відео. Кадри 18+

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У Львівській області в селі Бендюга (біля Червонограда) 1 квітня сталася ДТП, у якій загинули три особи й ще двоє постраждали.

Пресслужба обласної поліції повідомила, що мікроавтобус Mercedes Vito та Renault Kangoo зіткнулися приблизно о 13:40 (щоб подивитися відео моменту ДТП, поскрольте новину вниз).

Загиблі – три пасажирки Renault у віці 18, 40 і 60 років. Вони померли на місці аварії.

ДТП в селі Бендюга

ДТП в селі Бендюга

facebook.com/igor.zinkevych

21-річного водія Renault і його 42-річного пасажира госпіталізували. Відомо, що всі загиблі та постраждалі є жителями Радехівського району.

Попередньо, водій Mercedes, виїжджаючи на перехрестя, не надав перевагу Renault, що і призвело до зіткнення.

ДТП в селі Бендюга

ДТП в селі Бендюга

lv.npu.gov.ua

ДТП в селі Бендюга

ДТП в селі Бендюга

lv.npu.gov.ua

ДТП в селі Бендюга

ДТП в селі Бендюга

lv.npu.gov.ua

Водій мікроавтобуса, 25-річний житель Дрогобицького району, затриманий у порядку статті 208 КПК України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

ДТП в селі Бендюга

ДТП в селі Бендюга

lv.npu.gov.ua

ДТП в селі Бендюга

ДТП в селі Бендюга

facebook.com/igor.zinkevych

ДТП в селі Бендюга

ДТП в селі Бендюга

facebook.com/igor.zinkevych

ДТП в селі Бендюга

ДТП в селі Бендюга

facebook.com/igor.zinkevych

Дивитися з 00:23. Обережно, 18+!

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Харкові автомобіль патрульної поліції став учасником жахливої ДТП за участю ще двох авто, в результаті якої постраждала людина.

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Автор
Дарина Дурова
Тема
Війна на дорогах
Місце
Україна Львів
Теги
поліція видео фотографии смерть ДТП
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Исаев Максим
Исаев Максим
Педepacт на Мерсе даже не притормозил, проскакивая перекресток...
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Тарасенко Олег
Тарасенко Олег
Фары у ренухи уже йопнули !
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Исаев Максим
Исаев Максим
Тарасенко Олег, не, у неё глаза выскочили, когда педepacт на Меседесе в бок зарядил!
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