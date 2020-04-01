У Львівській області в селі Бендюга (біля Червонограда) 1 квітня сталася ДТП, у якій загинули три особи й ще двоє постраждали.

Пресслужба обласної поліції повідомила, що мікроавтобус Mercedes Vito та Renault Kangoo зіткнулися приблизно о 13:40 (щоб подивитися відео моменту ДТП, поскрольте новину вниз).

Загиблі – три пасажирки Renault у віці 18, 40 і 60 років. Вони померли на місці аварії.

ДТП в селі Бендюга facebook.com/igor.zinkevych

21-річного водія Renault і його 42-річного пасажира госпіталізували. Відомо, що всі загиблі та постраждалі є жителями Радехівського району.

Попередньо, водій Mercedes, виїжджаючи на перехрестя, не надав перевагу Renault, що і призвело до зіткнення.

ДТП в селі Бендюга lv.npu.gov.ua

ДТП в селі Бендюга lv.npu.gov.ua

ДТП в селі Бендюга lv.npu.gov.ua

Водій мікроавтобуса, 25-річний житель Дрогобицького району, затриманий у порядку статті 208 КПК України. Йому загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

ДТП в селі Бендюга lv.npu.gov.ua

ДТП в селі Бендюга facebook.com/igor.zinkevych

ДТП в селі Бендюга facebook.com/igor.zinkevych

ДТП в селі Бендюга facebook.com/igor.zinkevych

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Як писав OBOZREVATEL, раніше в Харкові автомобіль патрульної поліції став учасником жахливої ДТП за участю ще двох авто, в результаті якої постраждала людина.

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