"Без шансів": з'ясувалися нові деталі про жертву жахливої ДТП у Києві

Похорон 21-річної мешканки Житомира Ольги Щербакової, яка загинула в страшній ДТП у Києві, назначені на 10 листопада.
Дівчина була релігійною і викладала в недільній школі при церкві, повідомили на сторінці у Facebook житомирського Михайлівського собору.
"У страшній автокатастрофі загинула наша дорога учениця молодіжки, а також викладач, врятувати її шансів, на жаль, не було", – сказано в повідомленні.
Ольга Щербакова
facebook.com/smk.sobor.zt
"У нашій пам'яті вона назавжди залишиться світлим промінчиком сонця, ми плачемо і сумуємо разом із рідними та близькими Олі, а також молимося за її душу", – додали на сторінці церкви в соцмережі.
Нагадаємо, дівчина загинула а аварії в Голосіївському районі на вул. Заболотного 8 листопада. Вона була за кермом автомобіля Skoda. В результаті зіткнення з вантажівкою їй розчавило грудну клітку і легені.
Ольга Щербакова
dtp.kiev.ua
Фото з місця аварії
bigkiev.com.ua
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Києві дівчина-водій за півгодини потрапила відразу в дві аварії. Вона пояснила це тим, що нібито тільки в той день отримала водійські права.
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