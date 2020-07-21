ДТП із Зайцевою: з’ясувався важливий нюанс у закритті справи проти експертів

Слідчий та експерти, які "робили не зовсім винуватою" Олену Зайцеву, засуджену до 10 років позбавлення волі за смертельну ДТП у Харкові, не отримали покарання або хоча б звільнення.

На цей нюанс звернула увагу у Facebook журналістка ICTV Тетяна Доцяк. За її словами, якщо навіть у такій гучній справі чиновників "не зачепило, то, значить, можна й далі".

Вона нагадала, що експерти з науково-дослідного інституту імені Бокаріуса не змогли вирахувати швидкість авто Зайцевої і зробили висновок, що вона не могла загальмувати на світлофорі, а тому в усьому винуватим назвали Геннадія Дронова.

Зі свого боку експерти з Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз, додала Доцяк, не змогли сказати чи перебувала Зайцева під наркотиками. Журналістка підкреслила важливість цієї деталі, адже "коли один водій під дією наркотиків, другий не може розраховувати на його адекватність".

"Провадження щодо експертів із НДІ Бокаріуса, які займалися технічними питаннями, в поліції закрили. Закрили справу й щодо експертів обласного бюро судово-медичних експертиз, які займалися наркотичним станом Зайцевої, бо слідчий не знайшов складу злочину в їхніх діях. Лариса Матвєєва подала до суду, щоб оскаржити постанову, та днями суддя Світлана Колесник із Київського райсуду Харкова вирішила, що закриття провадження було правомірним", – зазначила Доцяк.

Журналістка перерахувала нюанси в розслідуванні резонансної смертельної ДТП, які чомусь не здивували суддю:

слідчий Макаренко допитав лише двох експертів із трьох;

він спитав лише назви методик, які експерти використовували під час дослідження, і не допитався, у чому їхня суть;

слідчий не з'ясував, що в Україні не існує нормативних актів, які визначають кількість наркотиків у біоматеріалі;

він не допитав і не вивчив висновки директора центру моніторингу наркотиків МОЗ України Сергія Шума і завідувача кафедри психотерапії ХМАПО професора Бориса Михайлова (хоча саме вони зробили висновки, що Зайцева перебувала під дією наркотичних чи психотропних речовин);

також слідчий не залучив сторонніх експертів для надання незалежної оцінки висновкам харківських експертів.

"Тобто суддю не здивувало, що для всебічного, незаангажованого і кваліфікованого розслідування слідчий спитав лише Матвєєву, в чому винуваті експерти, і спитав експертів, чи вважають вони себе винуватими. Усе, справу закрито. Лариса Матвєєва вже подала апеляцію. Та я не пам'ятаю, щоб колись хтось із експертів сів", – обурилася Доцяк.

Пост журналістки (Facebook Tetyana Dotsyak)

Доцяк перерахувала важливі нюанси в справі Зайцевої (Facebook Tetyana Dotsyak)

Як повідомляв OBOZREVATEL, двом постраждалим у ДТП в Харкові надійшли перші грошові компенсації від Олени Зайцевої – трохи більш як 30 грн. За словами адвокатки потерпілих Лариси Матвєєвої, ніхто не вважає термін у 10 років справедливим для винуватиці аварії.