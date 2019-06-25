ДТП із Зайцевою: захист Дронова отримав вагому перемогу

Київський районний суд Харкова скасував постанову слідчого про закриття кримінального провадження проти експертів Харківського НДІ судових експертиз ім. Бокаріуса у справі про смертельну ДТП на вул. Сумській за участі Олени Зайцевої та Геннадія Дронова.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив захисник останнього Сергій Перепелиця. "Черговий раз судом скасовано постанову слідчого про закриття кримінального провадження щодо висновків проведених експертиз у ХНДІСЕ ім. Бокаріуса", — написав він.

Перепелиця також опублікував фото судової постанови від 24 червня. "Скаргу Перепелиці Сергія Івановича про постанову від 27 травня 2019 року слідчого СУ ГУ НП України у Харківській області про закриття кримінального провадження... задовольнити. Постанову слідчого від 27 травня 2019 року про закриття кримінального провадження від 2 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України — скасувати", — зазначено у ній.

Олена Зайцева і Геннадій Дронов "Місто Х"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ленінський районний суд Харкова задовольнив позов адвоката Дронова та зобов'язав поліцію відкрити провадження щодо дій експертів, які проводили експертизу машини підсудного. Але у підсумку кримінальне провадження закрили, оскільки не знайшли складу злочину.

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