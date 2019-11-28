Дронов попросив скасувати вирок: з'явилося перше рішення Верховного Суду

Касаційну скаргу засудженого у справі про смертельну ДТП у Харкові на Сумській Геннадія Дронова не прийняли в Верховному Суді аналогічно із заявою другої винуватиці Олени Зайцевої.

Про це в четвер, 28 листопада, повідомила в Facebook журналістка Тетяна Доцяк, опублікувавши рішення суду.

"Скаргу Геннадія Дронова до Верховного суду також не взяли до розгляду, як і скаргу Зайцевої. Адвокат Дронова – Геннадій Токарев у скарзі зазначив, що судовий розгляд був неповним, оцінку доказам надано неправильно, а висновки суду не відповідають фактичним обставинам", – написала вона.

З'явилося перше рішення Верховного Суду щодо Дронова МедіаПорт

За даними Доцяк, у суді на це відзначили, що потрібна конкретика, а не загальні фрази. Дронову дали 15 днів на усунення недоліків.

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Нагадаємо, Зайцева у своїй скарзі просила пом'якшити вирок до 5 років позбавлення волі. У ній також знайшли недоліки і не прийняли до розгляду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У центрі Харкова 18 жовтня 2017 на вулиці Сумській сталася страшна аварія – позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. В аварії загинули шестеро людей.

У вівторок, 26 лютого 2019, Київський районний суд Харкова оголосив вирок у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській.

У Харкові в середу, 14 серпня, відбувся розгляд апеляцій учасників ДТП на вул. Сумській Дронова та Зайцевої. Захист Дронова попросив дослідити результати автотехнічної та медичної експертиз, допитати експертів і лікаря-нарколога Федірко.

Харківський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційні скарги захисту Дронова та Зайцевої у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській, у результаті чого вирок першої інстанції набув чинності.

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