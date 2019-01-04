ДТП із Зайцевою: в справі виник несподіваний поворот

Головне управління Нацполіціі в Харківській області призначило службову перевірку щодо слідчої групи у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумська.

Як повідомляє "МедіаПорт", правоохоронці проведуть розслідування через матеріали по експертизах.

"Щодо того, що слідчою групою, яка проводила досудове розслідування по даному кримінальному провадженю, нібито не була надана медична документація в повному обсязі, проводиться службове розслідування контрольно-методичним відділом Слідчого управління, результати якого будуть повідомлені додатково", — йдеться в повідомлені.

Нагадується, що на етапі досудового розслідування в січні 2018 року експерти Харківського облбюро судово-медичної експертизи завершили розслідування щодо водія Lexus Олени Зайцевої. Вони не змогли відповісти на перше питання постанови слідчого Ігоря Волкова, чи перебувала підозрювана в стані сп'яніння.

"У розпорядження судово-медичного експерта не було надано даних щодо проведення токсикологічного дослідження крові або сечі з метою виявлення наявності алкоголю або наркотичних речовин, а тому відповісти на питання №1 даної постанови неможливо", — відзначили в експертизі, яка тривала з 20 грудня 2017 року по 10 січня 2018.

До 24 листопада 2017 року вже був готовий висновок судово-токсикологічної експертизи щодо Зайцевої, в якій говорилося, що в її сечі виявлено фенобарбітал, кодеїн і метаболіти анальгіну.

"Я підтверджую, що разом з понятими було відібрано досить зразків для порівняльного дослідження обвинуваченої. Що стосується питань, які сьогодні виникають, можливо, потрібно прийняти рішення для їх додаткової перевірки", — сказав начальник Головного управління Нацполіціі в області Олег Бех.

У свою чергу начальник Слідчого управління Головного управління Нацполіціі Сергій Чиж пояснював, що слідчий передав експертам всі необхідні матеріали.

"Усі матеріали в період досудового розслідування надавалися експертам для проведення експертиз, в тому числі й хімічних. Чому зараз експерти говорять в суді, коли йде судове розслідування, що щось десь не надавалося, або була якась можливість, чому зараз лікар-нарколог Федірко ховається, — це вже інші питання. Але поліція не буде стояти осторонь, ми приділимо максимальну увагу, щоб провести службове розслідування", – зазначив Чиж.

Олена Зайцева місто Х

Представник потерпілих Лариса Матвєєва переконана, що факт виявлення опіатів повинен був лягти в основу звинувачення. Вона направила скаргу до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, щоб там дали оцінку діям прокурорів.

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