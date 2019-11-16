ДТП із Зайцевою в Харкові: Дронов пішов на відчайдушний крок

Захист Геннадія Дронова, якого разом із Оленою Зайцевою засудили до 10 років позбавлення волі за смертельну ДТП у Харкові на Сумській, подав касаційну скаргу до Верховного Суду.

Про це з посиланням на адвоката Сергія Перепелицю, який представляв чоловіка у першій та апеляційній інстанціях, повідомляє "МедіаПорт".

"Так, касація подана", – коротко підтвердив правозахисник.

ДТП із Зайцевою: Дронов подав касацію МедіаПорт

За допомогою скарги Дронов, як і обіцяв, планує домагатися виправдувального вироку. Він вважає 10 років в'язниці несправедливим покаранням.

"На мою думку, суд повинен був надати оцінку доказам, але я цієї оцінки не бачу. Не бачу, щоб оцінили ті відмінності, які є в експертизі, всі ті порушення, про які я говорив в апеляційній скарзі. Вважаю, що процес не був об'єктивний і повний. Я заявляв клопотання про дослідження доказів, але мені відмовили", – заявляв Перепелиця після оголошення рішення апеляційного суду.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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