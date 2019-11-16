ДТП із Зайцевою в Харкові: Дронов пішов на відчайдушний крок

Захист Геннадія Дронова, якого разом із Оленою Зайцевою засудили до 10 років позбавлення волі за смертельну ДТП у Харкові на Сумській, подав касаційну скаргу до Верховного Суду.
Про це з посиланням на адвоката Сергія Перепелицю, який представляв чоловіка у першій та апеляційній інстанціях, повідомляє "МедіаПорт".
"Так, касація подана", – коротко підтвердив правозахисник.
ДТП із Зайцевою: Дронов подав касацію
МедіаПорт
За допомогою скарги Дронов, як і обіцяв, планує домагатися виправдувального вироку. Він вважає 10 років в'язниці несправедливим покаранням.
"На мою думку, суд повинен був надати оцінку доказам, але я цієї оцінки не бачу. Не бачу, щоб оцінили ті відмінності, які є в експертизі, всі ті порушення, про які я говорив в апеляційній скарзі. Вважаю, що процес не був об'єктивний і повний. Я заявляв клопотання про дослідження доказів, але мені відмовили", – заявляв Перепелиця після оголошення рішення апеляційного суду.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У центрі Харкова 18 жовтня 2017 на вулиці Сумській сталася страшна аварія – позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. В аварії загинули шестеро людей.
Експерти Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз передали в Київський районний суд результати додаткової експертизи щодо Зайцевої. Вони не змогли встановити, чи була жінка під час ДТП під дією наркотичних або інших речовин.
Психіатр-нарколог Борис Михайлов заявив, що Зайцева таки була під дією лікарських препаратів з наркотичним ефектом.
У вівторок, 26 лютого 2019, Київський районний суд Харкова оголосив вирок у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумській.
У Харкові в середу, 14 серпня, відбувся розгляд апеляцій учасників ДТП на вул. Сумській Дронова та Зайцевої. Захист Дронова попросив дослідити результати автотехнічної та медичної експертиз, допитати експертів і лікаря-нарколога Федірко.
Харківський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційні скарги захисту Дронова та Зайцевої у справі про смертельне ДТП на вулиці Сумській, в результаті чого вирок першої інстанції набув чинності.
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