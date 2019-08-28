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ДТП із Зайцевою: адвокат зробив скандальну заяву

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Захист Геннадія Дронова, засудженого за смертельну ДТП у Харкові на Сумській, має намір подавати касаційну скаргу на рішення Харківського апеляційного суду.

Про це заявив адвокат чоловіка Сергій Перепелиця, передає KHARKIV Today.

"В принципі, рішення апеляційного суду схоже з рішенням суду першої інстанції. На мою думку, суд повинен був надати оцінку доказам, але я цієї оцінки не бачу. Не бачу, щоб оцінили ті відмінності, які є в експертизі, всі ті порушення, про які я говорив в апеляційній скарзі. Вважаю, що процес був не об'єктивний і не повний. Я заявляв клопотання про дослідження доказів, але мені відмовили", – поділився Перепелиця.

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Адвокат Дронова планує подавати скаргу до Верховного суду

Адвокат Дронова планує подавати скаргу до Верховного суду

24 канал

Касаційну скаргу правозахисник пообіцяв підготувати за місяць-два. Всього ж у Дронова є три місяці з дня, коли апеляційний суд оприлюднив своє рішення.

Відзначається, що в Верховному суді захист Дронова, як і раніше, планує домагатися виправдувального вироку. Він вважає 10 років в'язниці несправедливим покаранням.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У центрі Харкова 18 жовтня 2017, на вулиці Сумській трапилася страшна аварія – позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. В аварії загинули шестеро людей.

  • Експерти Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз передали в Київський районний суд результати додаткової експертизи щожо Зайцевої. Вони не змогли встановити, чи була жінка під час ДТП під дією наркотичних або інших речовин.

  • Психіатр-нарколог Борис Михайлов заявив, що Зайцева таки була під дією лікарських препаратів з наркотичним ефектом.

  • У вівторок, 26 лютого 2019 року, Київський районний суд Харкова оголосив вирок у справі про смертельне ДТП на вулиці Сумській.

  • У Харкові в середу, 14 серпня, відбувся розгляд апеляцій учасників ДТП на вул. Сумській Дронова та Зайцевої. Захист Дронова попросив дослідити результати автотехнічної та медичної експертиз, допитати експертів і лікаря-нарколога Федірко.

  • Харківський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційні скарги захисту Дронова та Зайцевої у справі про смертельне ДТП на вулиці Сумській, в результаті чого вирок першої інстанції набув чинності.

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Тема
ДТП у Харкові на Сумській
Особа
Олена Зайцева
Місце
Україна
Тег
ДТП Зайцева
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