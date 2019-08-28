ДТП із Зайцевою: адвокат зробив скандальну заяву

Захист Геннадія Дронова, засудженого за смертельну ДТП у Харкові на Сумській, має намір подавати касаційну скаргу на рішення Харківського апеляційного суду.

Про це заявив адвокат чоловіка Сергій Перепелиця, передає KHARKIV Today.

"В принципі, рішення апеляційного суду схоже з рішенням суду першої інстанції. На мою думку, суд повинен був надати оцінку доказам, але я цієї оцінки не бачу. Не бачу, щоб оцінили ті відмінності, які є в експертизі, всі ті порушення, про які я говорив в апеляційній скарзі. Вважаю, що процес був не об'єктивний і не повний. Я заявляв клопотання про дослідження доказів, але мені відмовили", – поділився Перепелиця.

Адвокат Дронова планує подавати скаргу до Верховного суду 24 канал

Касаційну скаргу правозахисник пообіцяв підготувати за місяць-два. Всього ж у Дронова є три місяці з дня, коли апеляційний суд оприлюднив своє рішення.

Відзначається, що в Верховному суді захист Дронова, як і раніше, планує домагатися виправдувального вироку. Він вважає 10 років в'язниці несправедливим покаранням.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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