ДТП із Зайцевою: адвокат зробив скандальну заяву

Захист Геннадія Дронова, засудженого за смертельну ДТП у Харкові на Сумській, має намір подавати касаційну скаргу на рішення Харківського апеляційного суду.
Про це заявив адвокат чоловіка Сергій Перепелиця, передає KHARKIV Today.
"В принципі, рішення апеляційного суду схоже з рішенням суду першої інстанції. На мою думку, суд повинен був надати оцінку доказам, але я цієї оцінки не бачу. Не бачу, щоб оцінили ті відмінності, які є в експертизі, всі ті порушення, про які я говорив в апеляційній скарзі. Вважаю, що процес був не об'єктивний і не повний. Я заявляв клопотання про дослідження доказів, але мені відмовили", – поділився Перепелиця.
Адвокат Дронова планує подавати скаргу до Верховного суду
24 канал
Касаційну скаргу правозахисник пообіцяв підготувати за місяць-два. Всього ж у Дронова є три місяці з дня, коли апеляційний суд оприлюднив своє рішення.
Відзначається, що в Верховному суді захист Дронова, як і раніше, планує домагатися виправдувального вироку. Він вважає 10 років в'язниці несправедливим покаранням.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У центрі Харкова 18 жовтня 2017, на вулиці Сумській трапилася страшна аварія – позашляховик Lexus влетів у натовп людей після зіткнення з іншим авто. В аварії загинули шестеро людей.
Експерти Харківського обласного бюро судово-медичних експертиз передали в Київський районний суд результати додаткової експертизи щожо Зайцевої. Вони не змогли встановити, чи була жінка під час ДТП під дією наркотичних або інших речовин.
Психіатр-нарколог Борис Михайлов заявив, що Зайцева таки була під дією лікарських препаратів з наркотичним ефектом.
У вівторок, 26 лютого 2019 року, Київський районний суд Харкова оголосив вирок у справі про смертельне ДТП на вулиці Сумській.
У Харкові в середу, 14 серпня, відбувся розгляд апеляцій учасників ДТП на вул. Сумській Дронова та Зайцевої. Захист Дронова попросив дослідити результати автотехнічної та медичної експертиз, допитати експертів і лікаря-нарколога Федірко.
Харківський апеляційний суд залишив без задоволення апеляційні скарги захисту Дронова та Зайцевої у справі про смертельне ДТП на вулиці Сумській, в результаті чого вирок першої інстанції набув чинності.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!
Читайте всі новини по темі "ДТП у Харкові на Сумській" на сайті "OBOZREVATEL".