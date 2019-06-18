ДТП із мажоркою в Ужгороді: справа отримала несподіваний поворот

Правоохоронці почали досудове розслідування стосовно колишнього співробітника міліції Василя Корсака, власника Porsche, за кермом якого 21-річна Яна Костраба потрапила у ДТП в Ужгороді.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив правозахисник Олександр Пересоляк, посилаючись на власні джерела. Як уточнив він, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені за ст. 287 Кримінального кодексу України.

"Йому інкримінують допуск до керування особи, яка не має відповідного права", – написав юрист.

21-річна винуватиця ДТП у суді mukachevo.net

"Після невеликих дискусій працівники прокуратури погодилися з моєю позицією: в діях власника Porsche Cayenne вбачаються ознаки кримінального злочину", – додав він.

Василь Корсак zakarpattya.net.ua

Нагадаємо, 21-річна жителька міста Свалява (Закарпатська область) 15 червня, перебуваючи за кермом Porsche Cayenne, не впоралася з керуванням і виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з Ford Focus під керуванням 32-річного ужгородця.

Дівчина взята під варту до обрання їй запобіжного заходу. Постраждалий чоловік досі знаходиться в украй важкому стані.

Як писав OBOZREVATEL, ДТП із мажоркою Яною Кострабою викликало гучний суспільний резонанс.

У мережі з'явилося відео того, як екс-міліціонер Корсак, власник машини, відразу ж з'явився на місце ДТП, дізнавшись про нього.

Після аварії батько дівчини вибачився перед дружиною потерпілого в мережі. В'ячеслав Костраба вибачився за доньку та зазначив, що молиться за важко травмованого в інциденті ужгородця.

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