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22 вересня • оновлено в 10:32
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/ Розслідування

ДТП із маршруткою під Одесою: з'явилися ексклюзивні дані про причину

7.3т Читати матеріал російською

Причиною масштабної ДТП в Одеській області за участю маршрутки і вантажівки, яка позбавила життя 9 осіб, нібито стало колесо фури, що лопнуло.

Підтверджуюча переписка з'явилася в Telegram-каналі "Курс Одеса" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Відомостями поділився син одного з одеських маршрутників. Відзначається, що водія вантажівки викинуло на зустрічну. "Не було ніякого узбіччя і всього іншого", – написав чоловік.

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ДТП із маршруткою під Одесою: названа причина

ДТП із маршруткою під Одесою: названа причина

Скріншот з відео

"Інформація прилетіла від маршрутників 52-маршруту. Вони дізналися у слідчого і дільничного, який вів розслідування на місці аварії", – додав він.

"Говорили, до речі, що хлопець, який був за кермом маршрутки – дуже хороший і адекватний, ніколи не хамив нікому, не літав. Працював на різних маршрутках там на місці, на підміні. На цю машину сів теж на підміну, другий день лише" , – поділився чоловік.

ДТП із маршруткою під Одесою: вияснилася причина

Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилося відео того, як з кабіни бензовоза вибирається водій, який при аварії майже не постраждав.

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Місце
Україна Одеса
Тег
ДТП
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Убитая страна,убитые люди.
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