"Щодня не повернуться 10 людей": Бродський розкрив моторошні масштаби "війни" на дорогах в Україні

Щодня в середньому 10 українців гинуть у результаті ДТП.
Про це президент Федерації баскетболу України, голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. Запис було опубліковано в четвер, 28 листопада (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).
"Сьогодні виходять українці вранці на роботу, в школу, інститут, дитячий садок. І я точно знаю, що 10 із них не повернуться", – сказав Бродський. Він дорікнув владі країни в бездіяльності.
Ілюстрація. ДТП
Народна правда
"А владі поф*г усі ці роки, що я б'юся за це... Тільки після аварії в Харкові, після цієї Зайцевої, масово медіа стали реагувати та підтримувати позицію сайту OBOZREVATEL у цьому питанні", – додав він.
Пропонуємо подивитися трансляцію інтерв'ю:
Як писав OBOZREVATEL:
Нещодавно Україною прокотилася хвиля масштабних ДТП за участю вантажівок і автобусів. Зокрема, тільки 24-25 вересня в країні сталося чотири подібних аварії, в яких постраждали багато людей.
За сім місяців нинішнього року в Києві сталося більше 22 тис. ДТП, із яких 1,2 – із постраждалими. Лідером за кількістю аварій став Голосіївський район.
Загалом за вісім місяців 2019 року в Україні сталося понад 100 тис. аварій, в яких загинули 1 991 особа та 20 218 осіб отримали травми.
Це на 4–7 відсотків вище, ніж за аналогічний період минулого року.
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