"Щодня не повернуться 10 людей": Бродський розкрив моторошні масштаби "війни" на дорогах в Україні

Щодня в середньому 10 українців гинуть у результаті ДТП.

Про це президент Федерації баскетболу України, голова редакційної ради OBOZREVATEL Михайло Бродський розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону. Запис було опубліковано в четвер, 28 листопада (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Сьогодні виходять українці вранці на роботу, в школу, інститут, дитячий садок. І я точно знаю, що 10 із них не повернуться", – сказав Бродський. Він дорікнув владі країни в бездіяльності.

Ілюстрація. ДТП Народна правда

"А владі поф*г усі ці роки, що я б'юся за це... Тільки після аварії в Харкові, після цієї Зайцевої, масово медіа стали реагувати та підтримувати позицію сайту OBOZREVATEL у цьому питанні", – додав він.

Пропонуємо подивитися трансляцію інтерв'ю:

Як писав OBOZREVATEL:

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram