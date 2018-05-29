Друзі вимагали вбити: Бабченко зізнавався, що побоюється за своє життя

Російський журналіст Аркадій Бабченко, який в останні роки проживав в Києві і був убитий, побоювався за своє життя після матеріалу про так званих "зелених чоловічків", які захопили Крим.

Про це він написав у своєму Facebook 5 березня 2018 року.

"Чесно кажучи, я думав, мене вб'ють. Було реально страшно. "Тварина, падла, гнида, зрадник" - найлегше, що понеслося після цього поста. Вивішувати в інтернеті адресу і запрошували "зайти в гості до зрадника". Сім'ю відправив у безпечне місце. З будинку не виходив", - писав тоді Бабченко.

Він зазначив, що знає, що таке бути "ворогом народу".

"Я знаю, що таке бути "ворогом народу". Коли люди, яких ти ніби як вважав друзями, спотворюються від злості, на їх губах з'являється піна, очі стають скляними і наливаються кров'ю і вони вимагають тебе вбити. Ті, з ким ти вчора сидів за одним столом. Обнімався. Усміхався. Вимагають тебе вбити", - повідомив журналіст.

За словами журналіста, йому загрожувала небезпека через матеріал, опублікований в 2014 році, про захоплення Криму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп від "Народного фронту" і член колегії МВС Антон Геращенко заявив, що однією з версій вбивства журналіста Аркадія Бабченко будуть дії російських спецслужб.