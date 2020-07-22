"Дружини ІГІЛу" з України попросили повернути їх додому. Відео

Розслідування 01:40, 23.07.2020

Українські дружини бойовиків "ІГІЛ", які знаходяться в таборі "Аль-Хол" на північному сході Сирії, звернулися до української влади з проханням повернути їх і дітей в Україну.

Відео, записані жінками та дітьми, опублікував у Telegram український тележурналіст Андрій Цаплієнко, який раніше відвідав табір (щоб подивитися ролики, поскрольте новину вниз).

"Дружини ІГІЛу" звернулися до президента, міністерства закордонних справ і українського народу. Вони розповіли про жахливі умови в "Аль-Холі" і закликали повернути їх на Батьківщину.

"Наші діти мріють повернутися додому. Покататися на гойдалках, погуляти в парку, поїсти морозиво. Крім цієї пустелі, цих каменів і жахливої спеки вони давно нічого не бачили", – сказала одна з жінок.

"Якщо ми не заберемо українських дітей в Україну, є шанс, що вони поповнять відроджену армію бойовиків", – написав Цаплієнко.

Нагадаємо, після розгрому Ісламської держави в спеціальний табір відправили сім'ї бойовиків. Загалом у "Аль-Холі" проживає близько 70 тисяч осіб.

Скріншот
Скріншот
Скріншот
Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, у лютому 2020 сім'ї українок з "Аль-Хола" також просили повернути їх додому. Зазначалося, що в таборі живе 21 українка та 54 дитини.

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