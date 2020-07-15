Дружина затриманого фігуранта "плівкок Єрмака" звинуватила СБУ у провокаціях.

Дружина ймовірного автора "плівок Єрмака" Дмитра Штанька Людмила Белевцова назвала його затримання Службою безпеки України спланованою провокацією.

Про це вона сказала в інтервʼю "Бабелю". Вона розповіла, що у той день, коли його затримали, офіціанти пересадили їх за інший столик, і саме там пізніше знайшли гроші. За словами Белевцової працівники СБУ приїхали на місце з уже підготовленими протоколами, в яких були переписані усі купюри ($100 тисяч були в купюрах по $100).

"Був дуже цікавий момент: коли вони прийшли в кафе, їх посадили за один столик, але потім офіціанти чомусь пересадили їх за інший, і саме за цим, другим столиком і знайшли гроші", – розповіла жінка.

За її словами, представники СБУ зʼявилися, коли Штанько разом з іншими затриманими виходив з кафе.

"Грошей у Діми не було, він взагалі їх не бачив і до рук не брав – він не знав про них. Сбушники повернули їх за столик, сказали, що обшук, і нібито знайшли гроші – це була підстава", – розповіла вона.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України затримали під час отримання неправомірної грошової винагороди Дмитра Штанька, який нібито причетний до запису розмови з братом глави Офісу президента Денисом Єрмаком. Як повідомили в СБУ, він нібито входив до складу організованої злочинної групи, яка обіцяла бізнесменові за 100 тисяч доларів вирішити питання з поверненням майна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, учасники скандалу з братом глави Офісу президента Сергій Шумський та Дмитро Штанько заявили, що посварилися з Денисом Єрмаком через те, що він не заплатив їм гроші, які брав за сприяння в призначенні на державні посади.