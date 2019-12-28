Дружина співвласника Monobank виявилася "чорним" нотаріусом: документ

Дружина співвласника Monobank, заснованого міністром Кабінету міністрів Дмитром Дубілетом, Олега Гороховського, яка працює нотаріусом, провела реєстрацію незаконного документа.

Про це повідомила в Facebook журналістка Світлана Крюкова, показавши підтверджувальні фото (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

Цікаво, що напередодні міністр юстиції Денис Малюська оголосив, що всі свята присвятить боротьбі з "чорними" реєстраторами та нотаріусами. За словами Крюкової, йому не треба далеко ходити, щоб знайти таких порушників.

Дружина співвласника Monobank виявилася "чорним" нотаріусом

"Суть у тому, що одним із таких "чорних" нотаріусів виявилася дружина одного із співвласників Monobank, який є партнером діджиталізованого міністра Дубілета – Олега Горохівського. Майже моя однофамільниця Т. В. Крючкова", – написала журналістка.

Жінка завірила протокол зборів акціонерів АТ Центрального універмагу в Дніпрі, які, за даними Крючкової, ніколи не проходили.

Facebook Світлани Крюкової

Facebook Світлани Крюкової

"А далі реалізацію підробленого протоколу вирішили чомусь зробити в П'ятихатській РДА Дніпропетровської області. Шановний міністре, зателефонуйте Дубілету, хай приведе партнера і його дружину до ладу", – підсумувала журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр юстиції Денис Малюська заявив, що його не влаштовує зарплата державного службовця.

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