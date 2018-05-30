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Дружина в шоці: з'явилися нові відео з місця вбивства Бабченка

8.5тЧитати новину російською

У мережі були опубліковані перші відео з місця вбивства відомого журналіста Аркадія Бабченко у Києві.

Кадри відзняли журналісти "УП" та виклали в Facebook. На них, зокрема, видно, як місце злочину залишає дружина загиблого, яка і виявила тіло.

Жінка у шоковому стані.

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Також можна спостерігати перші слідчі дії правоохоронців. На очах у понятих поліцейські перевірили сміттєпровід у будинку, де жив Бабченко.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися перші фото вбитого Бабченка і місця злочину.

Читайте всі новини по темі "Вбивство Аркадія Бабченка" на сайті "Обозреватель".

Тема
Вбивство Аркадія Бабченка
Особа
Аркадій Бабченко
Місце
УкраїнаКиїв
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