Дружина в шоці: з'явилися нові відео з місця вбивства Бабченка

У мережі були опубліковані перші відео з місця вбивства відомого журналіста Аркадія Бабченко у Києві.

Кадри відзняли журналісти "УП" та виклали в Facebook. На них, зокрема, видно, як місце злочину залишає дружина загиблого, яка і виявила тіло.

Жінка у шоковому стані.

Також можна спостерігати перші слідчі дії правоохоронців. На очах у понятих поліцейські перевірили сміттєпровід у будинку, де жив Бабченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі з'явилися перші фото вбитого Бабченка і місця злочину.